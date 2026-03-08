Wszystkie filmy Joachima Triera. Reżyser walczy o Oscara

Ładowanie...

W filmografii Joachima Triera znajduje się 9 filmów, w tym zaledwie 6 produkcji pełnometrażowych. Dlaczego tak mało? Trier traktuje bowiem każdy swój film jako ambitny projekt, który często dojrzewa przez lata. Priorytetem jest dla niego jakość, a nie ilość, i być może właśnie dzięki temu podejściu jego obrazy są tak poruszające i zachwycają publiczność. To są produkcje, które wwiercają się w głowę i zostają w pamięci na długo.

Filmy Triera charakteryzuje introspektywny styl. Oznacza to, że koncentruje się on na psychologii postaci, co często wyraża poprzez autentyczne dialogi. Dzięki temu widzowie mogą odnieść wrażenie, że słuchają po prostu codziennej rozmowy. W jego filmach na próżno szukać akcji czy wyszukanych scenerii - Trier wyciska co najlepsze ze zwyczajnych miejsc i sprawia, że dom (jak w "Wartości sentymentalnej") czy miasto (jak w "Oslo, 31 sierpnia") stają się pełnoprawnymi bohaterami danej historii. Właśnie to, w połączeniu z naturalnym światłem, długimi ujęciami i manipulacją czasem, sprawia, że filmy Triera są tak cenione i rozpoznawalne.

Obrazy Triera można również błyskawicznie rozpoznać również za sprawą aktorów, którzy się w nich pojawiają. Reżyser współpracuje najczęściej z Andersem Danielsenem Lie, który grał główne role w tzw. "trylogii Oslo", a teraz można go zobaczyć w drugoplanowej roli w "Wartości sentymentalnej". Z kolei Renate Reinsve zagrała główną bohaterkę nie tylko w najnowszym filmie Triera, ale również w "Najgorszym człowieku na świecie". Oprócz nich współpracował również z zagranicznymi aktorami - z Jesse Eisenbergiem, Gabrielem Byrne'em, Isabelle Huppert czy Eili Harbou.

Joachim Trier - wszystkie filmy. Gdzie obejrzeć?

W zestawieniu wyróżniliśmy wszystko pełnometrażowe filmy Triera. Oprócz nich reżyser nakręcił jeszcze 3 filmy krótkometrażowe: "Pietà" (2000), "Still" (2001) oraz "Procter" (2002).

Reprise. Od początku raz jeszcze...

Reprise. Od początku raz jeszcze... (Reprise)

Rok produkcji: 2006

Czas trwania: 1h 45m

Reżyseria: Joachim Trier

Obsada: Anders Danielsen Lie, Espen Klouman-Høiner, Viktoria Winge, Henrik Elvestad

Ocena IMDb: 7.3/10

"Reprise" to pierwsza część "trylogii Oslo". Fabuła skupia się na dwóch przyjaciołach, Phillipie (Anders Danielsen Lie) i Eriku (Espen Klouman-Høiner), młodych pisarzach, którzy marzą o literackiej sławie. Obaj składają rękopisy w tym samym czasie, jednak Erik zostaje odrzucony, z kolei dzieło Phillipa zostaje przyjęte, a on sam niedługo później staje się gwiazdą wśród norweskich autorów. Wszystko zmienia się, gdy trafia on do szpitala psychiatrycznego po leczeniu po próbie samobójczej. Kiedy Erik wraz z przyjaciółmi odbierają go z placówki pół roku później, Phillip nie chce nawet słyszeć o tym, że mógłby zacząć pisać.

Oslo, 31 sierpnia

Oslo, 31 sierpnia (Oslo, 31. august)

Rok produkcji: 2011

Czas trwania: 1h 35m

Reżyseria: Joachim Trier

Obsada: Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner, Petter Width Kristiansen, Johanne Kjellevik Ledang

Ocena IMDb: 7.6/10

W "Oslo, 31 sierpnia", drugiej części "trylogii Oslo", fabuła koncentruje się na Andersie (Anders Danielsen Lie), wychodzącym z nałogu narkomanie, który przebywa w klinice odwykowej. 30 sierpnia dostaje on dzień wolny i wychodzi z ośrodka, by wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Tym samym mężczyzna dręczony demonami przeszłości, uzależnieniem od narkotyków i myślami samobójczymi, zaczyna eksplorować dawne miejsca i spotykać się z przyjaciółmi, którzy mają pozornie idealne życie. Następnego dnia, 31 sierpnia, wracają do niego nie tylko wspomnienia, ale poczucie wolności, możliwości i wyboru.

Głośniej od bomb

Głośniej od bomb (Louder Than Bombs)

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 1h 45m

Reżyseria: Joachim Trier

Obsada: Gabriel Byrne, Isabelle Huppert, Jesse Eisenberg, Devin Druid

Ocena IMDb: 6.6/10

Akcja filmu "Głośniej od bomb" rozpoczyna się wypadkiem samochodowym fotoreporterki wojennej Isabelle Reed (Isabelle Huppert), w którym ginie. Zostawia męża Gene'a (Gabriel Byrne) oraz synów, Jonaha (Jesse Eisenberg) i Conrada (Devin Druid). Kilka lat później zostaje zorganizowana retrospektywna wystawa prac Isabelle, dzięki czemu jej rodzina spotyka się ponownie. Mężczyźni w końcu mają okazję porozmawiać o żonie i matce, jednak wychodzi na jaw, że ich wyobrażenia mijały się z prawdą.

Thelma

Thelma

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 1h 56m

Reżyseria: Joachim Trier

Obsada: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen, Ellen Dorrit Petersen

Ocena IMDb: 6.9/10

Tytułowa Thelma (Eili Harboe) to nieśmiała nastolatka pochodząca z religijnej rodziny, która przyjeżdża na studia do Oslo. Dziewczyna z małego miasteczka stara się odnaleźć w nowym miejscu. Pewnego dnia poznaje piękną Anję (Kaya Wilkins), która robi na niej ogromne wrażenie, a Thelma zaczyna żywić do niej uczucia. W międzyczasie odkrywa, że włada ona trudnymi do ujarzmienia mocami, które ujawniają się w momentach stresu lub niepokoju.

Najgorszy człowiek na świecie

Najgorszy człowiek na świecie (Verdens verste menneske)

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 2h 8m

Reżyseria: Joachim Trier

Obsada: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Hans Olav Brenner

Ocena IMDb: 7.7/10

Bohaterką "Najgorszego człowieka na świecie", trzeciej części "trylogii Oslo", jest Julie (Renate Reinsve), która wkrótce skończy 30 lat. Wiedzie szczęśliwe, pełne energii życie wraz z Akselem (Anders Danielsen Lie), utalentowanym rysownikiem, jednak wciąż targają nią wątpliwości, czy podobnie patrzą w przyszłość. Kiedy pewnego dnia na imprezie przypadkiem poznaje Eivinda (Herbert Nordrum) i spędza z nim całą noc, zaczyna zastanawiać się nad sensem życia i własną tożsamością.

Wartość sentymentalna

Wartość sentymentalna (Affeksjonsverdi)

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 2h 15m

Reżyseria: Joachim Trier

Obsada: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning

Ocena IMDb: 7.8/10

Nominowana do 9 Oscarów produkcja to najnowsze dzieło Triera. "Wartość sentymentalna" opowiada historię dwóch sióstr - Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) i Nory (Renate Reinsve) - które na stypie po pogrzebie matki spotykają się z dawno niewidzianym ojcem, Gustavem (Stellan Skarsgård). Jest on znanym reżyserem filmowym, który pewnego dnia oznajmia Norze, aktorce teatralnej, aby zagrała w jego najnowszym filmie. Scenariusz został napisany specjalnie dla niej. Córka odrzuca jednak propozycję, w związku z czym Gustav decyduje się zatrudnić Rachel Kemp (Elle Faning), młodą gwiazdę Hollywood. Doprowadza to do napięć w rodzinie, które w końcu, po wielu latach, eskalują.

Anna Bortniak 08.03.2026

