REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Takie kino, od którego nie da się oderwać. Ale serio, nawet na sekundę

Masz dość przewidywalnych filmów i seriali prawniczych? "Michael Clayton" to wymagające kino, które nagradza za uwagę. Zobacz, jak twórca "Andora" konstruuje opowieść o korporacyjnym spisku.

Konrad Chwast
michael clayton film
REKLAMA

Poszukiwałem filmu prawniczego. Nie chciałem oglądać kolejnych produkcji w stylu comfort food, które pełne są pustych kalorii, ale dają w zamian szybką rozrywkę. Szukałem czegoś, co da mi radość ze śledzenia procesów sądowych, może walki przed sędzią o odrobinę sprawiedliwości. Niestety nie znalazłem takiego filmu, a przynajmniej nie w pełni. Znalazłem coś lepszego.

REKLAMA

Michael Clayton – świetny film na weekend

Włączyłem film zatytułowany „Michael Clayton” z 2007 roku  i nie będę ukrywał, że zrobiłem to głównie dlatego, że wyreżyserował go i napisał do niego scenariusz Tony Gilroy, którego znam i lubię, ale od czasu „Andora”, śledzę go znacznie uważniej. Spodziewałem się gęstej atmosfery, wspaniałych dialogów i niejednoznacznych bohaterów i właśnie to dostałem.

Tytułowy Michael Clayton pracuje w dużej prawniczej firmie i choć sam jest absolwentem tego najpopularniejszego wśród flexujących się studentów kierunku, to nie zobaczycie go w sądzie. Michael (grany przez George’a Clooneya) jest kimś w rodzaju fixera, takiego, co dokładnie wie, jak coś załatwić, z jakim prawnikiem się skontaktować i kiedy sytuacja jest beznadziejna. On sam ogarnia beznadziejne sytuacje. Jednocześnie to człowiek zmęczony, wypalony i niepewny. Właśnie nie wypalił mu biznes i potrzebuje dużych pieniędzy.

Pewnego dnia nasz bohater musi poradzić sobie z problemem wewnętrznym. W czasie wielkiego procesu z rolnikami poszkodowanymi „rzekomo” przez przemysłowy chemiczny środek, jego wieloletni kolega, Arthur robi coś nietypowego. W czasie spotkania mediacyjnego rozbiera się do naga, deklaruje miłość młodej rolniczce i chyba planuje wysadzić w powietrze całą tę sprawę. Michael musi działać, ale z Arthurem łączy go wspólna przeszłość, nie jest więc w stanie być dla niego zbyt ostry.

Jednocześnie po drugiej stronie działa wysłanniczka korporacji (Tilda Swinton), która za wszelką cenę chcę uciszyć ten skandal.

Prowadzi to do sytuacji, w której Michael stoi przed gigantycznym moralnym dylematem.

To kino z jednej strony o wielkiej skali, a z drugiej bardzo intymne, bo skupione na różnych namiętnościach, które targają bohaterem. Przez tę jedną sprawę musi zadać on sobie pytanie dotyczące sensu jego pracy i – generalnie – jego miejsca w świecie.

Scenariusz i reżyseria Gilroya nie biorą tu jeńców. To film tak zbudowany, aby zaskakiwać nie tyle zwrotami akcji, co zabiegami formalnymi, w tym zaburzoną chronologią. Jedno zdanie może zaważyć na fabule i dlatego film wymaga ekstremalnego skupienia. Piszę o tym tylko dlatego, że rzeczywiście współczesne seriale i filmy pieszczą trochę naszą rozproszoną uwagę. Nie chodzi tylko o telefony, bo przecież deficyt naszej uwagi wynika również z pracy, zobowiązań, tempa życia.

Tym bardziej zachwyciło mnie, jak gęsta jest fabuła „Michaela Claytona” i jak świetną rozrywkę daje, jeśli da mu się pełnie swojej uwagi.

Film dostępny jest na TVP VOD.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
08.03.2026 13:15
Tagi: Co obejrzeć?
Najnowsze
12:13
Najlepszy film dekady znika z Netfliksa. Obejrzyjcie, zanim zniknie
Aktualizacja: 2026-03-08T12:13:00+01:00
11:12
Kiedy kolejne odcinki Chętnych na seks? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-03-08T11:12:00+01:00
10:15
Nie da się nie kochać tego filmu. Prawdziwy skarb w HBO Max
Aktualizacja: 2026-03-08T10:15:00+01:00
10:02
Polski reprezentant na Eurowizję 2026 wybrany. To ona pojedzie na konkurs
Aktualizacja: 2026-03-08T10:02:32+01:00
9:08
Kiedy kolejne odcinki Genialnej Morgan? Finał 2. sezonu coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-03-08T09:08:00+01:00
8:05
Nowe fantasy Netfliksa to prawdziwy skarb. Jego energia was rozniesie
Aktualizacja: 2026-03-08T08:05:00+01:00
6:55
Idealny film na Dzień Kobiet istnieje. Jest w HBO Max
Aktualizacja: 2026-03-08T06:55:00+01:00
18:01
Piekło kobiet już w HBO Max. Kiedy nowe odcinki?
Aktualizacja: 2026-03-07T18:01:00+01:00
14:25
Tom Hardy wjechał na szczyt HBO Max. Ten film wciska w fotel
Aktualizacja: 2026-03-07T14:25:00+01:00
13:12
HBO Max przyciąga nowościami w ten weekend. Dawno nie było tak mocnych premier
Aktualizacja: 2026-03-07T13:12:00+01:00
12:32
Polski youtuber zatrzymany w Iraku. Dementuje plotki o aresztowaniu
Aktualizacja: 2026-03-07T12:32:11+01:00
12:06
Timothée Chalamet zrujnował swój wizerunek jednym zdaniem. Ręce opadają
Aktualizacja: 2026-03-07T12:06:00+01:00
11:53
Najbardziej klimatyczny film roku ominął kina i trafił na VOD. Ależ mnie porwał
Aktualizacja: 2026-03-07T11:53:32+01:00
11:38
HBO Max wykopało prawdziwą perłę lat 90. Polacy pokochali ten film
Aktualizacja: 2026-03-07T11:38:14+01:00
10:34
Potwory i spółka wracają. Trwają prace nad nowym filmem
Aktualizacja: 2026-03-07T10:34:00+01:00
10:05
Zmiany w preselekcjach do Eurowizji 2026. Wyniki będą później
Aktualizacja: 2026-03-07T10:05:00+01:00
9:34
Friz podbija KFC. Największa współpraca w historii
Aktualizacja: 2026-03-07T09:34:40+01:00
9:12
Twórca kultowych seriali przejmuje Disney+. Z romansu zrobił hit
Aktualizacja: 2026-03-07T09:12:00+01:00
8:03
Nowy kryminał rozszyfrował użytkowników Prime Video. Dosłownie pozamiatał
Aktualizacja: 2026-03-07T08:03:00+01:00
6:31
Kiedy 23. edycja Twoja Twarz Brzmi Znajomo? Warto czekać
Aktualizacja: 2026-03-07T06:31:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA