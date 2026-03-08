REKLAMA
Kiedy kolejne odcinki Chętnych na seks? Sprawdzamy

HBO Max wchodzi w marzec całkiem intensywnie. Na platformie można już zapoznać się z premierowym epizodem nowego serialu, "Chętni na seks". Sprawdzamy, kiedy do serwisu trafią kolejne.

Adam Kudyba
chetni na seks serial
"Chętni na seks" (oryginalny tytuł to "DTF St. Louis") to świeżynka w ofercie HBO Max. Serial zdążył wejść do czołówki najchętniej oglądanych odcinkowych produkcji platformy - obecnie zajmuje 7. miejsce, ustępując niemal wyłącznie tym utwardzonym, najpopularniejszym tytułom ("The Pitt", "Rycerz Siedmiu Królestw"). Zdaje się, że za sprawą swojego czarnokomediowego klimatu i gwiazdorskiej obsady ma spory potencjał, by znaleźć się jeszcze wyżej.

Chętni na seks to nowy hit HBO Max. Harmonogram premier odcinków

Głównymi bohaterami serialu stworzonego przez Stevena Conrada są Floyd Smernitch (David Harbour) i Clark Forrest (Jason Bateman). Obaj mężczyźni są w średnim wieku, poznają się w trakcie transmisji telewizyjnej - Clark jest bowiem prezenterem pogody, a Floyd tłumaczem języka migowego. Panowie szybko się zaprzyjaźniają, zaczynają spędzać razem wolny czas, a z biegiem czasu dzielić się przemyśleniami o swoim pożyciu małżeńskim. Podczas jednego ze spotkań pogodynek zapoznaje przyjaciela z aplikacją, która umożliwia szybkie skoki w bok, by urozmaicić seksualną posuchę. To uruchamia niespodziewany ciąg zdarzeń.

Pierwszy odcinek serialu jest już w HBO Max. Przyznam szczerze, że jestem zaintrygowany - ma ponury i trochę niezręczny klimat, ujawnia dość dużo, ale zarazem czuć, że w tej historii jest więcej. Kiedy poznamy dalszą część historii zawartej w "Chętnych na seks"? Oto harmonogram premier kolejnych odcinków:

  • Odcinek 1 - dostępny do obejrzenia
  • Odcinek 2 - 9 marca
  • Odcinek 3 - 16 marca
  • Odcinek 4 - 23 marca
  • Odcinek 5 - 30 marca
  • Odcinek 6 - 6 kwietnia
  • Odcinek 7 - 13 kwietnia

W obsadzie, oprócz Batemana i Harboura, znaleźli się m.in. Linda Cardellini ("Już nie żyjesz"), Richard Jenkins ("Kształt wody") i Joy Sunday ("Wednesday"). Cardellini wciela się w Carol, żonę Floyda, zaś Jenkins i Sunday w detektywa Donoghue Homera i Jodie Plumb - stróżów prawa, którzy pracują nad sprawą śmierci Floyda.

