Polski reprezentant na Eurowizję 2026 wybrany. To ona pojedzie na konkurs

Podano wyniki polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Kto będzie reprezentował Polskę na 70. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji? Znamy zwycięzcę.

Anna Bortniak
eurowizja 2026 wyniki preselekcji kto pojedzie alicja szemplinska
Wczoraj wieczorem odbyły się preselekcje do Eurowizji 2026. Na kanale TVP1 wyemitowano osiem nagranych wcześniej występów ogłoszonych kandydatów, którzy walczyli o miejsce na tegorocznym konkursie. Swojego faworyta wybierali widzowie - w tym roku wyjątkowo nie tylko wysyłając SMS-y ale również po raz pierwszy za pośrednictwem aplikacji TVP VOD. Kto zebrał najwięcej głosów?

Eurowizja 2026: kto reprezentuje Polskę? Wyniki preselekcji

Nowością w tym roku było również ogłoszenie wyników. Nie odbyło się to tradycyjnie po preselekcjach na żywo, ale następnego dnia, 8 marca, w programie "Pytanie na śniadanie". Ogłoszono wówczas, że reprezentantem na Eurowizji 2026 będzie Alicja Szemplińska z piosenką "Pray".

Głosy rozkładały się następująco:

  • Alicja - 32,01 proc.
  • Ola Antoniak - 18,39 proc.
  • Basia Giewont - 14,55 proc.
  • Piotr Pręgowski - 11,47 proc.
  • Stasiek Kukulski - 9,62 proc.
  • Karolina Szczurkowska - 6,36 proc.
  • Anastazja - 4,02 proc.
  • Jeremi Sikorski - 3,58 proc.

Do tej pory ogłoszono reprezentantów następujących państw:

  • Albania: Alis - "Nân"
  • Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
  • Austria: Cosmó - "Tanzschein"
  • Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  • Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
  • Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  • Cypr: Antigoni - "Jalla"
  • Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  • Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"
  • Włochy: Sal Da Vinci - "Per Sempre Sì"
  • Łotwa: Atvara - "Ēnā"
  • Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  • San Marino: Senhit - "Superstar"
  • Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  • Izrael: Noam Bettam - "Michelle"
  • Azerbejdżan: Jiva (piosenka zostanie ogłoszona)
  • Francja: Monroe - "Regarde"
  • Gruzja: Bzikebi (piosenka zostanie ogłoszona)
  • Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
  • Grecja: Akylas - "Ferto"
  • Luksemburg: Eva Marija - "Mother Nature"
  • Malta: Aidan - "Bella"
  • Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  • Montenegro: Tamara Živković - "Nova Zora"
  • Norwegia: Jonas Lovv - "Ya ya ya"
  • Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  • Serbia: Lavina - "Kraj Mene"
  • Szwajcaria: Veronica Fusaro (piosenka zostanie ogłoszona)
  • Ukraina: Leléka - "Ridnym"
  • Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins Zwei Drei"

Czechy, Armenia, Portugalia i Szwecja ogłoszą swoich kandydatów na Eurowizję 2026 niebawem. Na scenie nie pojawią się reprezentanci Islandii, Irlandii, Holandii, Słowenii i Hiszpanii - pięć krajów zbojkotowało konkurs ze względu na udział Izraela

70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach: 12 maja (I półfinał), 14 maja (II półfinał), 16 maja (finał).

Aktualizacja: 2026-03-08T10:02:32+01:00
