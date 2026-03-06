Nie możesz doczekać się najlepszego sci-fi roku? Już rezerwuj sobie miejsce

Ładowanie...

Hype train pędzi pełną parą już od dawna. W końcu "Projekt Hail Mary" to arcydzieło. Tak wynikało wprost z pierwszych opinii. Kolejne tylko to potwierdzały. Ostatnio okazało się przecież, że nadchodzące science fiction rzuciło na kolana nawet Guillermo del Toro. Twórca oscarowego "Kształtu wody" nazwał je "emocjonującym" i "pięknym". Tym bardziej fani gatunku zacierają na nie ręce. Jak najszybciej chcą się przekonać, czy najnowsza adaptacja prozy Andy'ego Weira (autora również "Marsjnina") rzeczywiście jest tak dobra, jak wszyscy mówią.



"Projekt Hail Mary" zabiera w przestrzeń kosmiczną. Na statku budzi się grany przez Ryana Goslinga nauczyciel biologii. Pustkę w głowie powoli wypełniają mu kolejne strzępy informacji, dzięki czemu odkrywa, dlaczego w ogóle znalazł się w takiej sytuacji. Musi uratować Ziemię przed zagładą. Wydaje mu się, że jest z tym zadaniem zupełnie sam, ale nie do końca pokrywa się to z prawdą.

Projekt Hail Mary - przedsprzedaż biletów na widowisko sci-fi

Skoro fabułę wymyślił Andy Weir możemy być pewni, że będzie wciągająca. Do tego należy się spodziewać, że "Projekt Hail Mary" zachwyci nas stroną wizualną. Jak same zwiastuny (i dotychczasowe opinie) wskazują, stojący za kamerą Phil Lord i Christopher Miller dołożyli wszelkich starań, aby wizję autora "Marsjanina" oddać w jak najbardziej widowiskowy sposób. Dla fanów science fiction szykuje się więc prawdziwa uczta.

Wszystko wskazuje na to, że "Projekt Hail Mary" może być wielkim sukcesem artystycznym. Czy będzie też komercyjnym? O tym przekonamy się dosłownie zaraz, bo film wchodzi do kin 20 marca. Choć jest to termin odległy o dwa tygodnie, już teraz możemy rezerwować sobie czas na seans. Przedpsrzedaż biletów na seanse nadchodzącego science fiction właśnie trwa.

Bilety na "Projekt Hail Mary" można śmiało kupować na stronach największych sieci kin w Polsce. Przesprzedaż ruszyła zarówno w Multikinie i Cinema City jak i Heliosie.

Rafał Christ 06.03.2026 16:02

