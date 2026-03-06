REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nie możesz doczekać się najlepszego sci-fi roku? Już rezerwuj sobie miejsce

O tym filmie już mówi się, że to arcydzieło. Dlatego fani science fiction tak niecierpliwie go wyczekują. Na szczęście premiera "Projektu Hail Mary" zbliża się coraz większymi krokami. Jest tak blisko, że nawet ruszyła przedsprzedaż biletów na nadchodzące seanse.

Rafał Christ
Nie możesz doczekać się najlepszego sci-fi roku? Już rezerwuj sobie miejsce
REKLAMA

Hype train pędzi pełną parą już od dawna. W końcu "Projekt Hail Mary" to arcydzieło. Tak wynikało wprost z pierwszych opinii. Kolejne tylko to potwierdzały. Ostatnio okazało się przecież, że nadchodzące science fiction rzuciło na kolana nawet Guillermo del Toro. Twórca oscarowego "Kształtu wody" nazwał je "emocjonującym" i "pięknym". Tym bardziej fani gatunku zacierają na nie ręce. Jak najszybciej chcą się przekonać, czy najnowsza adaptacja prozy Andy'ego Weira (autora również "Marsjnina") rzeczywiście jest tak dobra, jak wszyscy mówią.

"Projekt Hail Mary" zabiera w przestrzeń kosmiczną. Na statku budzi się grany przez Ryana Goslinga nauczyciel biologii. Pustkę w głowie powoli wypełniają mu kolejne strzępy informacji, dzięki czemu odkrywa, dlaczego w ogóle znalazł się w takiej sytuacji. Musi uratować Ziemię przed zagładą. Wydaje mu się, że jest z tym zadaniem zupełnie sam, ale nie do końca pokrywa się to z prawdą.

REKLAMA

Projekt Hail Mary - przedsprzedaż biletów na widowisko sci-fi

Skoro fabułę wymyślił Andy Weir możemy być pewni, że będzie wciągająca. Do tego należy się spodziewać, że "Projekt Hail Mary" zachwyci nas stroną wizualną. Jak same zwiastuny (i dotychczasowe opinie) wskazują, stojący za kamerą Phil Lord i Christopher Miller dołożyli wszelkich starań, aby wizję autora "Marsjanina" oddać w jak najbardziej widowiskowy sposób. Dla fanów science fiction szykuje się więc prawdziwa uczta.

Wszystko wskazuje na to, że "Projekt Hail Mary" może być wielkim sukcesem artystycznym. Czy będzie też komercyjnym? O tym przekonamy się dosłownie zaraz, bo film wchodzi do kin 20 marca. Choć jest to termin odległy o dwa tygodnie, już teraz możemy rezerwować sobie czas na seans. Przedpsrzedaż biletów na seanse nadchodzącego science fiction właśnie trwa.

Bilety na "Projekt Hail Mary" można śmiało kupować na stronach największych sieci kin w Polsce. Przesprzedaż ruszyła zarówno w Multikinie i Cinema City jak i Heliosie.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o science fiction poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
06.03.2026 16:02
Tagi: Co obejrzeć?Ryan GoslingScience fiction
Najnowsze
14:30
Gwiazda Bridgertonów spotkała pijaną fankę w toalecie. To była dziwna rozmowa
Aktualizacja: 2026-03-06T14:30:37+01:00
12:01
Netflix kradnie twórcę najgorętszego serialu HBO Max. Będzie nowy fenomen?
Aktualizacja: 2026-03-06T12:01:41+01:00
11:22
Leonardo DiCaprio nie do poznania. To będzie horror
Aktualizacja: 2026-03-06T11:22:04+01:00
10:21
Czy film Peaky Blinders się udał? Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-03-06T10:21:21+01:00
10:04
Vladimir to strzał w dziesiątkę. Netflix wszedł na grząski grunt
Aktualizacja: 2026-03-06T10:04:58+01:00
9:31
Dobry chłopiec to kandydat na thriller roku. Najlepszy film w karierze Polaka
Aktualizacja: 2026-03-06T09:31:21+01:00
8:45
Użytkownicy Netfliksa uzależnili się od gorącego hiciora. Połykają go na raz
Aktualizacja: 2026-03-06T08:45:50+01:00
19:02
Zaskoczył was Ślub od pierwszego wejrzenia? To pikuś przy tym nowym programie
Aktualizacja: 2026-03-05T19:02:00+01:00
18:33
Nowości Netfliksa na weekend. Kosmiczne kino sci-fi nadchodzi
Aktualizacja: 2026-03-05T18:33:00+01:00
17:58
Apple TV wypuścił serial, który mógł trafić do kosza. To mocny thriller
Aktualizacja: 2026-03-05T17:58:19+01:00
16:40
Nowy polski kryminał HBO Max pokazuje prawdziwe piekło kobiet
Aktualizacja: 2026-03-05T16:40:00+01:00
14:44
Influencerzy wrzucili takie same filmy o Dubaju. Czy to przypadek? Wątpię
Aktualizacja: 2026-03-05T14:44:07+01:00
12:58
Nowe daty na koncert Pitbulla. Ale nie w Warszawie
Aktualizacja: 2026-03-05T12:58:10+01:00
12:03
Najlepszy film 2025 roku dostanie sequel? Rozmowy już trwają
Aktualizacja: 2026-03-05T12:03:00+01:00
10:26
Must Be The Music powraca. Kiedy premiera 13. edycji?
Aktualizacja: 2026-03-05T10:26:05+01:00
10:14
Aktorka przez pomyłkę zdradziła koniec jednego z najlepszych seriali na Disney+
Aktualizacja: 2026-03-05T10:14:55+01:00
9:46
To oni zagrają w 2. sezonie Rycerza Siedmiu Królestw. Jest i Vesemir
Aktualizacja: 2026-03-05T09:46:45+01:00
9:36
Projekt Hail Mary bez zielonego ekranu. Nie mogę się doczekać tych efektów
Aktualizacja: 2026-03-05T09:36:33+01:00
21:01
Panna Młoda! to czyste szaleństwo. Właśnie dlatego płacę za kino
Aktualizacja: 2026-03-04T21:01:00+01:00
18:47
Stary Holmes to teraz Młody Sherlock. Guy Ritchie w formie
Aktualizacja: 2026-03-04T18:47:55+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA