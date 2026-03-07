REKLAMA
HBO Max przyciąga nowościami w ten weekend. Dawno nie było tak mocnych premier

Mamy weekend, a więc czas upragniony relaks. Właśnie dla tych, którzy chcą spędzić miły wieczór przed telewizorem jest ten tekst. Wystarczy tylko mieć HBO Max.

Konrad Chwast
hbo max weekend co obejrzec
Na HBO Max w tym tygodniu naprawdę jest co oglądać. Wśród nowości znajdziecie nie tylko premierowe seriale, ale również kilka filmów, które warto co jakiś czas sobie przypominać. Co warto obejrzeć?

HBO Max: nowości serwisu na weekend

Piekło kobiet

  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Anna Maliszewska, Magdalena Franczuk, Ewa Popiołek
  • Obsada: Agata Turkot, Mateusz Damięcki, Borys Szyc, Katarzyna Herman

Nowa polska produkcja z doborową obsadą. Na ekranie między innymi Mateusz Damięcki, Agata Turkot, Katarzyna Herman i Borys Szyc. A fabuła? Ta opowiada o redaktorce pisma matrymonialnego, która odkrywa, że gazeta jej męża ma związek ze śmiercią młodej tancerki. Próba odkrycia prawdy będzie oczywiście wiązała się z poważnymi konsekwencjami dla jej całego życia.

Niezwykłe Stany Prokopa, 6. Seria

  • Lata emisji: 2018 – do teraz
  • Liczba sezonów: 6

Z programów, które HBO Max ma dzięki TVN-owi, to właśnie „Niezwykłe Stany Prokopa” lubię najbardziej. To dokument o USA, który może nie jest wyjątkowo brutalny i mocny, tak jak oczekiwalibyśmy, patrząc na to, co aktualnie dzieje się w USA. Ale Marcin Prokop sięga tak głęboko, jak pozwala mu konwencja dokumentu telewizyjnego, który pasuje do niedzielnego pasma. I to działa. Jest tam energia, kompetencja i taki luz, które szuka się w telewizji na weekend.

Dziewczyna z Kolonii

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 112 minut 
  • Reżyseria: Ido Fluk
  • Obsada: Mala Emde, Susanne Wolff, John Magaro
  • Ocena IMDb: 7,1/10

To takie kino, które skierowane jest do koneserów, w tym wypadku koneserów muzyki. Fabuła tego niemieckiego filmu jest prosta. Nastoletnia  Vera Brandes organizuje koncert Keitha Jarreta w Kolonii. Rzecz w tym, że jej rodzicom nie bardzo się to podoba. Film jest muzyczny, jest nostalgiczny i co najważniejsze dla fanów – do jego nagrania użyto archiwalnych materiałów prosto z koncertu.

Manodrom

  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 95 minut 
  • Reżyseria: John Trengove
  • Obsada: Jesse Eisenberg, Adren Brody
  • Ocena IMDb: 4,8/10

Film z 2023 roku nie podbił ani serc krytyków, ani widzów. Niestety powodem jest przeciętny scenariusz i dość bulwersujące spłycenie tematu. A co to za temat? Bezrobotny i sfrustrowany typ poznaje grupę facetów żyjących w celibacie, którzy chcą, aby chłopak do nich dołączył. To temat idealny do spłycenia i tak też się stało. A dlaczego znalazł się na tej liście? Ze względu na obsadę (Jesse Eisenberg, Adren Brody), ale również dlatego, że warto zobaczyć, jak kultura widzi męski kryzys. Wnioski pozostawiam wam.

Programy TVN-u (wiele ich)

W tym tygodni do serwisu spłynęła też cała masa programów od TVN-u. Jest tu 32. (tak, serio) sezon „Kuchennych rewolucji”. Jest „Życie na kredycie” (sezon 8.). Wpadł także premierowy odcinek 39. serii talk-show Kuby Wojewódzkiego. A także kolejne odcinki reality show „99 – Gra o wszystko. VIP”.

