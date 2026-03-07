HBO Max przyciąga nowościami w ten weekend. Dawno nie było tak mocnych premier
Mamy weekend, a więc czas upragniony relaks. Właśnie dla tych, którzy chcą spędzić miły wieczór przed telewizorem jest ten tekst. Wystarczy tylko mieć HBO Max.
Na HBO Max w tym tygodniu naprawdę jest co oglądać. Wśród nowości znajdziecie nie tylko premierowe seriale, ale również kilka filmów, które warto co jakiś czas sobie przypominać. Co warto obejrzeć?
HBO Max: nowości serwisu na weekend
Piekło kobiet
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Anna Maliszewska, Magdalena Franczuk, Ewa Popiołek
- Obsada: Agata Turkot, Mateusz Damięcki, Borys Szyc, Katarzyna Herman
Nowa polska produkcja z doborową obsadą. Na ekranie między innymi Mateusz Damięcki, Agata Turkot, Katarzyna Herman i Borys Szyc. A fabuła? Ta opowiada o redaktorce pisma matrymonialnego, która odkrywa, że gazeta jej męża ma związek ze śmiercią młodej tancerki. Próba odkrycia prawdy będzie oczywiście wiązała się z poważnymi konsekwencjami dla jej całego życia.
Niezwykłe Stany Prokopa, 6. Seria
- Lata emisji: 2018 – do teraz
- Liczba sezonów: 6
Z programów, które HBO Max ma dzięki TVN-owi, to właśnie „Niezwykłe Stany Prokopa” lubię najbardziej. To dokument o USA, który może nie jest wyjątkowo brutalny i mocny, tak jak oczekiwalibyśmy, patrząc na to, co aktualnie dzieje się w USA. Ale Marcin Prokop sięga tak głęboko, jak pozwala mu konwencja dokumentu telewizyjnego, który pasuje do niedzielnego pasma. I to działa. Jest tam energia, kompetencja i taki luz, które szuka się w telewizji na weekend.
Dziewczyna z Kolonii
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 112 minut
- Reżyseria: Ido Fluk
- Obsada: Mala Emde, Susanne Wolff, John Magaro
- Ocena IMDb: 7,1/10
To takie kino, które skierowane jest do koneserów, w tym wypadku koneserów muzyki. Fabuła tego niemieckiego filmu jest prosta. Nastoletnia Vera Brandes organizuje koncert Keitha Jarreta w Kolonii. Rzecz w tym, że jej rodzicom nie bardzo się to podoba. Film jest muzyczny, jest nostalgiczny i co najważniejsze dla fanów – do jego nagrania użyto archiwalnych materiałów prosto z koncertu.
Manodrom
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 95 minut
- Reżyseria: John Trengove
- Obsada: Jesse Eisenberg, Adren Brody
- Ocena IMDb: 4,8/10
Film z 2023 roku nie podbił ani serc krytyków, ani widzów. Niestety powodem jest przeciętny scenariusz i dość bulwersujące spłycenie tematu. A co to za temat? Bezrobotny i sfrustrowany typ poznaje grupę facetów żyjących w celibacie, którzy chcą, aby chłopak do nich dołączył. To temat idealny do spłycenia i tak też się stało. A dlaczego znalazł się na tej liście? Ze względu na obsadę (Jesse Eisenberg, Adren Brody), ale również dlatego, że warto zobaczyć, jak kultura widzi męski kryzys. Wnioski pozostawiam wam.
Programy TVN-u (wiele ich)
W tym tygodni do serwisu spłynęła też cała masa programów od TVN-u. Jest tu 32. (tak, serio) sezon „Kuchennych rewolucji”. Jest „Życie na kredycie” (sezon 8.). Wpadł także premierowy odcinek 39. serii talk-show Kuby Wojewódzkiego. A także kolejne odcinki reality show „99 – Gra o wszystko. VIP”.
Czytaj więcej:
- Obecnie nie ma lepszego dreszczowca. Po ostatnim odcinku będziecie płakać
- Katastroficzne widowisko już na VOD. Przed chwilą wbijało w ziemię na wielkich ekranach
- Netflix brata się z HBO Max. Przejął niedoceniony klejnot
- HBO Max stanie się częścią giga-serwisu. Właśnie się zaczęło
- Obejrzałam Oskarżoną Netfliksa. Tandeta to komplement