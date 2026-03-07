HBO Max przyciąga nowościami w ten weekend. Dawno nie było tak mocnych premier

Ładowanie...

Na HBO Max w tym tygodniu naprawdę jest co oglądać. Wśród nowości znajdziecie nie tylko premierowe seriale, ale również kilka filmów, które warto co jakiś czas sobie przypominać. Co warto obejrzeć?

HBO Max: nowości serwisu na weekend

Piekło kobiet

Lata emisji: 2026

1 Twórcy: Anna Maliszewska, Magdalena Franczuk, Ewa Popiołek

Anna Maliszewska, Magdalena Franczuk, Ewa Popiołek Obsada: Agata Turkot, Mateusz Damięcki, Borys Szyc, Katarzyna Herman

Nowa polska produkcja z doborową obsadą. Na ekranie między innymi Mateusz Damięcki, Agata Turkot, Katarzyna Herman i Borys Szyc. A fabuła? Ta opowiada o redaktorce pisma matrymonialnego, która odkrywa, że gazeta jej męża ma związek ze śmiercią młodej tancerki. Próba odkrycia prawdy będzie oczywiście wiązała się z poważnymi konsekwencjami dla jej całego życia.

Niezwykłe Stany Prokopa, 6. Seria

Lata emisji: 2018 – do teraz

2018 – do teraz Liczba sezonów: 6

Z programów, które HBO Max ma dzięki TVN-owi, to właśnie „Niezwykłe Stany Prokopa” lubię najbardziej. To dokument o USA, który może nie jest wyjątkowo brutalny i mocny, tak jak oczekiwalibyśmy, patrząc na to, co aktualnie dzieje się w USA. Ale Marcin Prokop sięga tak głęboko, jak pozwala mu konwencja dokumentu telewizyjnego, który pasuje do niedzielnego pasma. I to działa. Jest tam energia, kompetencja i taki luz, które szuka się w telewizji na weekend.

Dziewczyna z Kolonii

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 112 minut

112 minut Reżyseria: Ido Fluk

Ido Fluk Obsada: Mala Emde, Susanne Wolff, John Magaro

Mala Emde, Susanne Wolff, John Magaro Ocena IMDb: 7,1/10

To takie kino, które skierowane jest do koneserów, w tym wypadku koneserów muzyki. Fabuła tego niemieckiego filmu jest prosta. Nastoletnia Vera Brandes organizuje koncert Keitha Jarreta w Kolonii. Rzecz w tym, że jej rodzicom nie bardzo się to podoba. Film jest muzyczny, jest nostalgiczny i co najważniejsze dla fanów – do jego nagrania użyto archiwalnych materiałów prosto z koncertu.

Manodrom

Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 95 minut

95 minut Reżyseria: John Trengove

John Trengove Obsada: Jesse Eisenberg, Adren Brody

Jesse Eisenberg, Adren Brody Ocena IMDb: 4,8/10

Film z 2023 roku nie podbił ani serc krytyków, ani widzów. Niestety powodem jest przeciętny scenariusz i dość bulwersujące spłycenie tematu. A co to za temat? Bezrobotny i sfrustrowany typ poznaje grupę facetów żyjących w celibacie, którzy chcą, aby chłopak do nich dołączył. To temat idealny do spłycenia i tak też się stało. A dlaczego znalazł się na tej liście? Ze względu na obsadę (Jesse Eisenberg, Adren Brody), ale również dlatego, że warto zobaczyć, jak kultura widzi męski kryzys. Wnioski pozostawiam wam.

Programy TVN-u (wiele ich)

W tym tygodni do serwisu spłynęła też cała masa programów od TVN-u. Jest tu 32. (tak, serio) sezon „Kuchennych rewolucji”. Jest „Życie na kredycie” (sezon 8.). Wpadł także premierowy odcinek 39. serii talk-show Kuby Wojewódzkiego. A także kolejne odcinki reality show „99 – Gra o wszystko. VIP”.

Konrad Chwast 07.03.2026 13:12

