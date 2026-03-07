REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

HBO Max wykopało prawdziwą perłę lat 90. Polacy pokochali ten film

To nie jest dynamiczne widowisko. To raczej lek na zszargane pędem codzienności nerwy. Pewnie dlatego "Rzeka życia" cieszy się taką popularnością na HBO Max, do którego wpłynęła dosłownie przed chwilą. Użytkownicy platformy chętnie odkrywają tę kontemplacyjną produkcję z lat 90.

Rafał Christ
rzeka życia hbo max opinie co obejrzeć opinie
REKLAMA

"Rzeka życia" nowym filmem nie jest. Dzieło Roberta Redforda liczy sobie ponad 30 lat. Światło dzienne ujrzało bowiem w 1992 roku. Mimo sędziwego wieku na HBO Max jest nowością. Film zadebiutował w serwisie dokładnie 1 marca. I wcale nie zaginął w zalewie premier platformy. Obecnie dzielnie się trzyma na siódmym miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Polscy użytkownicy szukają w nim ukojenia.

W adaptacji książki Normana Macleana nie ma dynamicznej akcji. To opowieść o dwójce braci, którzy dorastają w Montanie. Paul (młody Brad Pitt!) buntuje się przeciwko ojcu, a zamknięty w sobie Norman skrycie go podziwia. W trójkę - wraz z rodzicem - najbardziej lubią łowić ryby w rzece Big Blackfoot. Dużo materiału na kinowe widowisko w tym nie ma. Jest za to mnóstwo przestrzeni na refleksję, kontemplację i zastanowienie się nad życiem.

"RZEKĘ ŻYCIA" OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
RZEKA ŻYCIA
HBO Max
REKLAMA

Rzeka życia - co obejrzeć na HBO Max?

Robert Redford nie śpieszy się ze swoją opowieścią. Lubi przystanąć i poprzyglądać się rzekom, górom, lasom. Choć akcja rozgrywa się w tym samym stanie, co "Yellowstone", przyroda nie jest co najwyżej tłem dla przedstawianych wydarzeń. Staje się pełnoprawnym bohaterem, który zachwyca swoją majestatycznością. Nie bez powodu przecież Philippe Rousselot otrzymał Oscara za najlepsze zdjęcia. Nagroda jak najbardziej uzasadniona.

W obiektywie kamery Rousselota przyroda staje się malowniczą przestrzenią do medytacji. Bo uwielbienie Redforda dla przyrody Montany wybija powolny rytm filmu. Rezyser utrzymuje spokojne tempo - skupia się na subtelnym, nieco melancholijnym i poetyckim tonie. Dlatego nurt "Rzeki życia" wciąż porywa kolejnych widzów. To nie jest film, który się starzeje. On ciągle potrafi zapierać dech w piersiach pięknymi pejzażami, potrafi chwycić za serce emocjonującą historią, a - przede wszystkim - potrafi porwać swoim prądem.

Popularność "Rzeki życia" na HBO Max jest najlepszym dowodem na to, że z nurtem "Rzeki życia" wciąż płynie się bardzo łatwo. Szczególnie dzisiaj, gdy pęd codzienności dobija nas wszystkich. Nowy film na platformie potrafi zapewnić chwilę wytchnienia, której tak bardzo potrzebujemy. I właśnie z tego bierze się jego fenomen.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
07.03.2026 11:38
Tagi: Co obejrzeć?HBO Max
Najnowsze
10:34
Potwory i spółka wracają. Trwają prace nad nowym filmem
Aktualizacja: 2026-03-07T10:34:00+01:00
10:05
Zmiany w preselekcjach do Eurowizji 2026. Wyniki będą później
Aktualizacja: 2026-03-07T10:05:00+01:00
9:34
Friz podbija KFC. Największa współpraca w historii
Aktualizacja: 2026-03-07T09:34:40+01:00
9:12
Twórca kultowych seriali przejmuje Disney+. Z romansu zrobił hit
Aktualizacja: 2026-03-07T09:12:00+01:00
8:03
Nowy kryminał rozszyfrował użytkowników Prime Video. Dosłownie pozamiatał
Aktualizacja: 2026-03-07T08:03:00+01:00
6:31
Kiedy 23. edycja Twoja Twarz Brzmi Znajomo? Warto czekać
Aktualizacja: 2026-03-07T06:31:00+01:00
19:42
Netflix ogłosił kontynuację Nocnego agenta. Kiedy premiera 4. sezonu?
Aktualizacja: 2026-03-06T19:42:09+01:00
18:11
Fani najbardziej wstrząsającego sci-fi muszą przełączyć się na Disney+. Sequel rozwala system
Aktualizacja: 2026-03-06T18:11:00+01:00
17:09
To najlepszy kryminał wszech czasów. Wszystkie odcinki już dostępne
Aktualizacja: 2026-03-06T17:09:00+01:00
16:02
Nie możesz doczekać się najlepszego sci-fi roku? Już rezerwuj sobie miejsce
Aktualizacja: 2026-03-06T16:02:00+01:00
14:30
Gwiazda Bridgertonów spotkała pijaną fankę w toalecie. To była dziwna rozmowa
Aktualizacja: 2026-03-06T14:30:37+01:00
12:01
Netflix kradnie twórcę najgorętszego serialu HBO Max. Będzie nowy fenomen?
Aktualizacja: 2026-03-06T12:01:41+01:00
11:22
Leonardo DiCaprio nie do poznania. To będzie horror
Aktualizacja: 2026-03-06T11:22:04+01:00
10:21
Czy film Peaky Blinders się udał? Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-03-06T10:21:21+01:00
10:04
Vladimir to strzał w dziesiątkę. Netflix wszedł na grząski grunt
Aktualizacja: 2026-03-06T10:04:58+01:00
9:31
Dobry chłopiec to kandydat na thriller roku. Najlepszy film w karierze Polaka
Aktualizacja: 2026-03-06T09:31:21+01:00
8:45
Użytkownicy Netfliksa uzależnili się od gorącego hiciora. Połykają go na raz
Aktualizacja: 2026-03-06T08:45:50+01:00
19:02
Zaskoczył was Ślub od pierwszego wejrzenia? To pikuś przy tym nowym programie
Aktualizacja: 2026-03-05T19:02:00+01:00
18:33
Nowości Netfliksa na weekend. Kosmiczne kino sci-fi nadchodzi
Aktualizacja: 2026-03-05T18:33:00+01:00
17:58
Apple TV wypuścił serial, który mógł trafić do kosza. To mocny thriller
Aktualizacja: 2026-03-05T17:58:19+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA