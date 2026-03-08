REKLAMA
Kiedy kolejne odcinki Genialnej Morgan? Finał 2. sezonu coraz bliżej

"Genialna Morgan" to jedno z przyjemniejszych serialowych zaskoczeń ostatnich lat. Przyzwyczailiśmy się już do produkcji na zasadzie "niezwykle inteligentny główny bohater rozwiązuje zagadki", ale ten tytuł wniósł pewną świeżą energię. 2. sezon serialu właśnie trwa - kiedy zobaczymy kolejne odcinki?

nowe odcinki genialna morgan
Twórcą "Genialnej Morgan" jest Drew Goddard - jeden z ciekawszych współczesnych scenarzystów. Ma on na koncie m.in. "Marsjanina", "Daredevila", a także "Źle się dzieje w El Royale", lada moment na ekrany kin wejdzie "Projekt Hail Mary", który napisał, bazując na oryginale źródłowym Andy'ego Weira. W ostatnim czasie zapisał się również w annałach serialem "Genialna Morgan". Ten doczekał się drugiego sezonu, który trwa, powoli zbliżając się do końca. Sprawdzamy, kiedy będą pojawiać się jego kolejne odcinki.

2. sezon Genialnej Morgan zmierza do końca. Lista odcinków

Tytułowa bohaterka (Kaitlin Olson) jest samotną matką trójki dzieci, która zaczyna jako sprzątaczka w LAPD, a dzięki swojej wysokiej inteligencji zostaje konsultantką współpracującą z detektywem Karadecem (Daniel Sunjata). Jej niekonwencjonalne metody często kłócą się z tymi wyznawanymi przez jej znacznie bardziej zasadniczego i doświadczonego kolegę. Oboje łączą jednak siły, by wspólnie rozwiązywać skomplikowane kryminalne zagadki.

2. sezon "Genialnej Morgan" jest bardziej obfity w epizody - łącznie oferuje ich aż 18, z czego pierwszy zadebiutował dawno temu - na początku października. W tym momencie na Disney+ można obejrzeć 13 odcinków serialu (najnowszy trafił do serwisu 3 marca), co oznacza, że jesteśmy już blisko wielkiego finału. Kiedy będą wychodzić kolejne? Oto harmonogram premier:

  • Odcinek 14 - 10 marca
  • Odcinek 15 - 17 marca
  • Odcinek 16 - 24 marca
  • Odcinek 17 - 31 marca
  • Odcinek 18 - 7 kwietnia

Genialna Morgan - obsada 2. sezonu

  • Kaitlin Olson jako Morgan Gillory
  • Daniel Sunjata jako Adam Karadec
  • Javicia Leslie jako Daphne Forrester
  • Judy Reyes jako Selena Soto
  • Deniz Akdeniz jako Lev Osman
  • Amirah Johnson jako Ava
  • Steve Howey jako Nick Wagner
  • Matthew Lamb jako Elliot Radovic
