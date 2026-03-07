Piekło kobiet już w HBO Max. Kiedy nowe odcinki?

Ładowanie...

HBO Max od dawna przyzwyczaja nas, że jeśli chodzi o polskie seriale, ma sporo do zaoferowania. "Zwyczajny człowiek", "Pati" "Przesmyk", "Skazana", "Odwilż" - te i inne krajowe perły znajdziemy właśnie tam. Wiele wskazuje na to, że "Piekło Kobiet" może dołączyć do tej grupy, ale czy tak się naprawdę stanie, ocenią widzowie. Zwłaszcza, gdy serial będzie w pełni dostępny w streamingu.

Piekło kobiet - ile odcinków? Kiedy premiera?

Akcja serialu rozgrywa się w Warszawie lat 30. XX wieku. Emil Heckmann (Hubert Miłkowski), ambitny student medycyny, odkrywa, że jego siostra zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży, która była wynikiem gwałtu. Mężczyzna podejrzewa, że tragedia może mieć związek z poznanym przez ogłoszenie w gazecie tajemniczym mężczyzną. Emil trafia do czasopisma matrymonialnego "Fortuna Amandi" i obwinia redakcję za śmierć siostry. Zarządzający medium Maksymilian Wróblewski (Mateusz Damięcki) nie poczuwa się do winy, w przeciwieństwie do jego żony, Heleny (Agata Turkot), z którą wspólnie prowadzi redakcję. Kobieta postanawia pomóc Emilowi i odnaleźć sprawcę. Wspólne śledztwo odsłania kulisy wielu dramatów i systemu opartego na brutalności oraz kłamstwach.

"Piekło kobiet" od momentu ogłoszenia powstania budzi spore emocje, głównie ze względu na tematykę, o której opowiada. Widzowie HBO Max już mogą się przekonać, ile w tym dmuchania balonika, a ile solidnej, scenopisarskiej roboty.

W serwisie można już obejrzeć pierwszy odcinek serialu, a co z kolejnymi? Będą one pojawiać się w ramach cotygodniowego cyklu. Przedstawiamy harmonogram premier odcinków "Piekła kobiet":

Odcinek 1 - dostępny do obejrzenia od 6 marca

- dostępny do obejrzenia od 6 marca Odcinek 2 - 13 marca

- 13 marca Odcinek 3 - 20 marca

- 20 marca Odcinek 4 - 27 marca

- 27 marca Odcinek 5 - 3 kwietnia

- 3 kwietnia Odcinek 6 - 10 kwietnia

Piekło kobiet - obsada serialu HBO Max

Agata Turkot jako Helena Wróblewska

Mateusz Damięcki jako Maksymilian Wróblewski

Hubert Miłkowski jako Emil Heckmann

Borys Szyc

Katarzyna Herman

Bogumiła Bajor

Jacek Koman

Piotr Polak

Jacek Poniedziałek

Piotr Trojan

Jacek Beler

Ireneusz Czop

Maria Kowalska

Andrzej Kłak

zdjęcie główne: materiały prasowe Warner Bros.

Adam Kudyba 07.03.2026 18:01

