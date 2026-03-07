REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Piekło kobiet już w HBO Max. Kiedy nowe odcinki?

W HBO Max można już oglądać pierwszy odcinek nowego, głośnego polskiego serialu. Mowa oczywiście o "Piekle Kobiet". Sprawdzamy, kiedy na platformie pojawią się kolejne epizody tej produkcji.

Adam Kudyba
pieklo kobiet serial odcinki
REKLAMA

HBO Max od dawna przyzwyczaja nas, że jeśli chodzi o polskie seriale, ma sporo do zaoferowania. "Zwyczajny człowiek", "Pati" "Przesmyk", "Skazana", "Odwilż" - te i inne krajowe perły znajdziemy właśnie tam. Wiele wskazuje na to, że "Piekło Kobiet" może dołączyć do tej grupy, ale czy tak się naprawdę stanie, ocenią widzowie. Zwłaszcza, gdy serial będzie w pełni dostępny w streamingu.

REKLAMA

Piekło kobiet - ile odcinków? Kiedy premiera?

Akcja serialu rozgrywa się w Warszawie lat 30. XX wieku. Emil Heckmann (Hubert Miłkowski), ambitny student medycyny, odkrywa, że jego siostra zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży, która była wynikiem gwałtu. Mężczyzna podejrzewa, że tragedia może mieć związek z poznanym przez ogłoszenie w gazecie tajemniczym mężczyzną. Emil trafia do czasopisma matrymonialnego "Fortuna Amandi" i obwinia redakcję za śmierć siostry. Zarządzający medium Maksymilian Wróblewski (Mateusz Damięcki) nie poczuwa się do winy, w przeciwieństwie do jego żony, Heleny (Agata Turkot), z którą wspólnie prowadzi redakcję. Kobieta postanawia pomóc Emilowi i odnaleźć sprawcę. Wspólne śledztwo odsłania kulisy wielu dramatów i systemu opartego na brutalności oraz kłamstwach.

"Piekło kobiet" od momentu ogłoszenia powstania budzi spore emocje, głównie ze względu na tematykę, o której opowiada. Widzowie HBO Max już mogą się przekonać, ile w tym dmuchania balonika, a ile solidnej, scenopisarskiej roboty.

W serwisie można już obejrzeć pierwszy odcinek serialu, a co z kolejnymi? Będą one pojawiać się w ramach cotygodniowego cyklu. Przedstawiamy harmonogram premier odcinków "Piekła kobiet":

  • Odcinek 1 - dostępny do obejrzenia od 6 marca
  • Odcinek 2 - 13 marca
  • Odcinek 3 - 20 marca
  • Odcinek 4 - 27 marca
  • Odcinek 5 - 3 kwietnia
  • Odcinek 6 - 10 kwietnia

Piekło kobiet - obsada serialu HBO Max

  • Agata Turkot jako Helena Wróblewska
  • Mateusz Damięcki jako Maksymilian Wróblewski
  • Hubert Miłkowski jako Emil Heckmann
  • Borys Szyc
  • Katarzyna Herman
  • Bogumiła Bajor
  • Jacek Koman
  • Piotr Polak
  • Jacek Poniedziałek
  • Piotr Trojan
  • Jacek Beler
  • Ireneusz Czop
  • Maria Kowalska
  • Andrzej Kłak
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o produkcjach HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

zdjęcie główne: materiały prasowe Warner Bros.

REKLAMA
Adam Kudyba
07.03.2026 18:01
Tagi: HBO MaxPolskie seriale
Najnowsze
14:25
Tom Hardy wjechał na szczyt HBO Max. Ten film wciska w fotel
Aktualizacja: 2026-03-07T14:25:00+01:00
13:12
HBO Max przyciąga nowościami w ten weekend. Dawno nie było tak mocnych premier
Aktualizacja: 2026-03-07T13:12:00+01:00
12:32
Polski youtuber zatrzymany w Iraku. Dementuje plotki o aresztowaniu
Aktualizacja: 2026-03-07T12:32:11+01:00
12:06
Timothée Chalamet zrujnował swój wizerunek jednym zdaniem. Ręce opadają
Aktualizacja: 2026-03-07T12:06:00+01:00
11:53
Najbardziej klimatyczny film roku ominął kina i trafił na VOD. Ależ mnie porwał
Aktualizacja: 2026-03-07T11:53:32+01:00
11:38
HBO Max wykopało prawdziwą perłę lat 90. Polacy pokochali ten film
Aktualizacja: 2026-03-07T11:38:14+01:00
10:34
Potwory i spółka wracają. Trwają prace nad nowym filmem
Aktualizacja: 2026-03-07T10:34:00+01:00
10:05
Zmiany w preselekcjach do Eurowizji 2026. Wyniki będą później
Aktualizacja: 2026-03-07T10:05:00+01:00
9:34
Friz podbija KFC. Największa współpraca w historii
Aktualizacja: 2026-03-07T09:34:40+01:00
9:12
Twórca kultowych seriali przejmuje Disney+. Z romansu zrobił hit
Aktualizacja: 2026-03-07T09:12:00+01:00
8:03
Nowy kryminał rozszyfrował użytkowników Prime Video. Dosłownie pozamiatał
Aktualizacja: 2026-03-07T08:03:00+01:00
6:31
Kiedy 23. edycja Twoja Twarz Brzmi Znajomo? Warto czekać
Aktualizacja: 2026-03-07T06:31:00+01:00
19:42
Netflix ogłosił kontynuację Nocnego agenta. Kiedy premiera 4. sezonu?
Aktualizacja: 2026-03-06T19:42:09+01:00
18:11
Fani najbardziej wstrząsającego sci-fi muszą przełączyć się na Disney+. Sequel rozwala system
Aktualizacja: 2026-03-06T18:11:00+01:00
17:09
To najlepszy kryminał wszech czasów. Wszystkie odcinki już dostępne
Aktualizacja: 2026-03-06T17:09:00+01:00
16:02
Nie możesz doczekać się najlepszego sci-fi roku? Już rezerwuj sobie miejsce
Aktualizacja: 2026-03-06T16:02:00+01:00
14:30
Gwiazda Bridgertonów spotkała pijaną fankę w toalecie. To była dziwna rozmowa
Aktualizacja: 2026-03-06T14:30:37+01:00
12:01
Netflix kradnie twórcę najgorętszego serialu HBO Max. Będzie nowy fenomen?
Aktualizacja: 2026-03-06T12:01:41+01:00
11:22
Leonardo DiCaprio nie do poznania. To będzie horror
Aktualizacja: 2026-03-06T11:22:04+01:00
10:21
Czy film Peaky Blinders się udał? Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-03-06T10:21:21+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA