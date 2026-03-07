Zmiany w preselekcjach do Eurowizji 2026. Wyniki będą później

Ładowanie...

Tegoroczna 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji w pewnym momencie stanęła dla Polski pod znakiem zapytania. Podczas gdy część krajów zaczęła wycofywać się z konkursu ze względu na obecność Izraela, widzowie wciąż czekali, jaką decyzję podejmie Telewizja Polska. W grudniu ubiegłego roku TVP potwierdziła, że Polska weźmie udział w muzycznym konkursie, a już w połowie stycznia pojawiła się lista kandydatów, którzy podczas preselekcji zawalczą o miejsce na Eurowizji. Gdzie obejrzeć ich występy i jak zagłosować na swojego faworyta?

REKLAMA

Eurowizja 2026: polskie preselekcje. Wszystko, co trzeba wiedzieć

REKLAMA

Eurowizja 2026: gdzie i kiedy obejrzeć preselekcje?

Preselekcje do Eurowizji 2026 rozpoczną się 7 marca o godzinie 17:35 na kanale TVP1, czyli tuż po sobotnim wydaniu "Teleexpresu". Nie będą to jednak występy na żywo - zostały one nagrane około tydzień wcześniej. Emisja potrwa około 50 minut.

Eurowizja 2026: kto wystąpi w preselekcjach?

W sobotę wieczorem zostaną pokazane występy ośmiu kandydatów. Będą to:

Alicja - "Pray"

- "Pray" Anastazja - "Wild Child"

- "Wild Child" Basia Giewont - "Zimna woda"

- "Zimna woda" Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

- "Cienie przeszłości" Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

- "Nie bój się" Ola Antoniak - "Don’t You Try"

- "Don’t You Try" Piotr Pręgowski - "Parawany tango"

- "Parawany tango" Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

Eurowizja 2026: jak głosować w preselekcjach?

W tym roku głosowanie będzie składało się z dwóch etapów. Już teraz widzowie mogą głosować na swojego faworyta w aplikacji mobilnej TVP VOD (głosowanie rozpoczęło się 28 lutego). Aby to zrobić, należy zaznaczyć wybranego uczestnika, a następnie wypełnić formularz do oddawania głosów. Po zalogowaniu się do aplikacji można oddać maksymalnie 3 głosy. Głosować można do 7 marca do godziny 17:00, czyli na około pół godziny przed rozpoczęciem emisji występów.

Tego samego dnia, ale już w trakcie transmisji finału preselekcji, rozpocznie się tradycyjne głosowanie SMS. Aby zagłosować na swojego kandydata, w treści wiadomości należy wpisać wyłącznie numer przyporządkowany wybranemu finaliście. Z jednego numeru telefonu można wysłać maksymalnie 20 ważnych SMS-ów. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 4,92 zł.

Eurowizja 2026: kiedy wyniki preselekcji?

Podczas gdy w minionych latach widzowie mogli poznać reprezentanta Polski na Eurowizji jeszcze tego samego dnia po preselekcjach, w tym roku nastąpiła zmiana. Wyniki zostaną ogłoszone następnego dnia, czyli 8 marca, w programie "Pytanie na śniadanie" o godzinie 10:00.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 07.03.2026 10:05

Ładowanie...