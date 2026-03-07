REKLAMA
Zmiany w preselekcjach do Eurowizji 2026. Wyniki będą później

Eurowizja 2026 zbliża się wielkimi krokami. Zanim jednak poznamy zwycięzców tegorocznej edycji, czekają nas jeszcze polskie preselekcje do konkursu, które wyłonią reprezentanta Polski. Kiedy i gdzie oglądać koncerty, a przede wszystkim - jak głosować? W tym roku zaszły pewne zmiany w tej kwestii.

eurowizja 2026 polskie preselekcje gdzie i kiedy ogladac wyniki
Tegoroczna 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji w pewnym momencie stanęła dla Polski pod znakiem zapytania. Podczas gdy część krajów zaczęła wycofywać się z konkursu ze względu na obecność Izraela, widzowie wciąż czekali, jaką decyzję podejmie Telewizja Polska. W grudniu ubiegłego roku TVP potwierdziła, że Polska weźmie udział w muzycznym konkursie, a już w połowie stycznia pojawiła się lista kandydatów, którzy podczas preselekcji zawalczą o miejsce na Eurowizji. Gdzie obejrzeć ich występy i jak zagłosować na swojego faworyta?

Eurowizja 2026: polskie preselekcje. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Eurowizja 2026: gdzie i kiedy obejrzeć preselekcje?

Preselekcje do Eurowizji 2026 rozpoczną się 7 marca o godzinie 17:35 na kanale TVP1, czyli tuż po sobotnim wydaniu "Teleexpresu". Nie będą to jednak występy na żywo - zostały one nagrane około tydzień wcześniej. Emisja potrwa około 50 minut.

Eurowizja 2026: kto wystąpi w preselekcjach?

W sobotę wieczorem zostaną pokazane występy ośmiu kandydatów. Będą to:

  • Alicja - "Pray"
  • Anastazja - "Wild Child"
  • Basia Giewont - "Zimna woda"
  • Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
  • Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
  • Ola Antoniak - "Don’t You Try"
  • Piotr Pręgowski - "Parawany tango"
  • Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

Eurowizja 2026: jak głosować w preselekcjach?

W tym roku głosowanie będzie składało się z dwóch etapów. Już teraz widzowie mogą głosować na swojego faworyta w aplikacji mobilnej TVP VOD (głosowanie rozpoczęło się 28 lutego). Aby to zrobić, należy zaznaczyć wybranego uczestnika, a następnie wypełnić formularz do oddawania głosów. Po zalogowaniu się do aplikacji można oddać maksymalnie 3 głosy. Głosować można do 7 marca do godziny 17:00, czyli na około pół godziny przed rozpoczęciem emisji występów.

Tego samego dnia, ale już w trakcie transmisji finału preselekcji, rozpocznie się tradycyjne głosowanie SMS. Aby zagłosować na swojego kandydata, w treści wiadomości należy wpisać wyłącznie numer przyporządkowany wybranemu finaliście. Z jednego numeru telefonu można wysłać maksymalnie 20 ważnych SMS-ów. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 4,92 zł.

Eurowizja 2026: kiedy wyniki preselekcji?

Podczas gdy w minionych latach widzowie mogli poznać reprezentanta Polski na Eurowizji jeszcze tego samego dnia po preselekcjach, w tym roku nastąpiła zmiana. Wyniki zostaną ogłoszone następnego dnia, czyli 8 marca, w programie "Pytanie na śniadanie" o godzinie 10:00.

07.03.2026 10:05
