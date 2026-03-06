REKLAMA
Leonardo DiCaprio nie do poznania. To będzie horror

Gdy Martin Scorsese pracuje nad jakiś filmem, zwykle oznacza to nadejście kolejnego wspaniałego dzieła. Kiedy aktorski udział w projekcie reżysera bierze Leonardo DiCaprio, tym bardziej należy tak podejrzewać. Do sieci trafiły właśnie zdjęcia z najnowszej produkcji, nad którą obaj pracują.

Adam Kudyba
Przez wiele, wiele lat, aktorskim ulubieńcem Martina Scorsese był Robert De Niro. Z biegiem czasu ten tytuł wywalczył sobie również Leonardo DiCaprio, który współpracował z reżyserem przy wielu świetnych projektach: "Aviator", "Gangi Nowego Jorku", "Wilk z Wall Street", czy "Infiltracja". W każdym z tych tytułów widać było geniusz zarówno jednego, jak i drugiego. Ostatnim wspólnym tytułem obu panów był "Czas krwawego księżyca", nakręcony w 2023 roku.

DiCaprio znów zagra u Scorsese. Nie przypomina siebie

Od trzech lat przestrzeń publiczną dominowały informacje o kolejnych projektach Scorsese, czy to "The Wager", czy o filmie biograficznym poświęconemu Frankowi Sinatrze. Póki co część z nich ma niepewny stan, wiadomo natomiast, że legendarny reżyser aktualnie skupia się na swoim nowym filmie, zatytułowanym "What Happens at Night". Co wiemy o tym projekcie?

Nowa produkcja wyreżyserowana przez Scorsese będzie adaptacją powieści o tym samym tytule autorstwa Petera Camerona. Główni bohaterowie "What Happens at Night" to amerykańskie małżeństwo (w tych rolach Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence), które udaje się do zaśnieżonego europejskiego miasteczka, by adoptować dziecko. Problemy związane z tą procedurą sprawiają, że muszą się zatrzymać w pobliskim, opustoszałym hotelu i natknąć się na tajemnicze towarzystwo. Z czasem odkrywają, jak niewiele o sobie wiedzą.

"What Happens at Night" jest zapowiadane jako psychologiczny horror. Martinowi Scorsese nie jest ten gatunek obcy - przed laty zrealizował bowiem chociażby "Wyspę tajemnic" (osobiście uważam ten film za jeden z ulubionych w dorobku reżysera). Obsada zapowiada się mistrzowsko - oprócz wymienionych, na ekranie zobaczymy m.in. Jareda Harrisa, Patricię Clarkson oraz Madsa Mikkelsena.

Większość uwagi jednak niewątpliwie skoncentruje się na Leo i Jennifer. Pierwsze zdjęcia z planu filmu wyciekły do sieci. Uwagę zwraca zwłaszcza wizualna transformacja DiCaprio, którego bohater widocznie przypomina "typowego Amerykanina w średnim wieku" - z okularami, wąsem i brzuszkiem. To dość nietypowy wygląd dla Leo i choć trzeba przyznać, że ma na swoim koncie dużo bardziej odjechane filmowe stylizacje, tutaj zapowiada się naprawdę ciekawie.

Póki co nie jest potwierdzone, kiedy dokładnie będziemy mogli się spodziewać premiery filmu. Mówi się o początku 2027 roku, co byłoby sensownym terminem, biorąc pod uwagę, że zdjęcia do "What Happens at Night" ruszyły pod koniec lutego bieżącego roku. Scorsese kręci go z grupą zaufanych współpracowników, m.in. z operatorem Rodrigo Prieto i montażystką Thelmą Schoonmaker, zaś dystrybucyjną pieczę ponownie dzierży Apple. Pozostaje cierpliwie czekać na - zapewne jak zwykle, fenomenalne - efekty prac reżysera i jego zespołu.

