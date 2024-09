"Wybawienie": widzowie oszaleli na punkcie nowego horroru Netfliksa. "Bałem się iść po nim spać"

"Wybawienie" to horror Lee Danielsa. Śledzimy w nim losy Ebony, która samotnie wychowuje trójkę dzieci. Wraz z nimi i chorą na raka matką właśnie przeprowadziła się do nowego domu. Nie dość, że główna bohaterka musi mierzyć się z kpinami i szyderstwem najbliższych, to jeszcze w jej życiu zaczynają dziać się coraz dziwniejsze rzeczy. Na ciałach pociech pojawia się coraz więcej siniaków. Czy w ich powstanie zaangażowane są piekielne moce? Wiele na to wskazuje.



Choć Lee Daniels jest dość uznany twórcą początkowo nic nie zapowiadało, że "Wybawienie" stanie się hitem. W końcu krytycy ostro się po filmie przejechali. Na Rotten Tomatoes horror ma zaledwie 31 proc. pozytywnych recenzji. Według podsumowania produkcja najlepiej wypada jako melodramat. Gdy zmienia się w kino grozy, robi się bardzo źle. Widzowie są jednak zupełnie innego zdania.