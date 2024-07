"Stamtąd", sezon 3.: kiedy premiera? Data i zwiastun 

Powyższy zwiastun pokazano na Comic-Conie w San Diego, gdzie przy okazji potwierdzono datę premiery nowej serii. Wiemy już, że w USA 3. sezon „Stamtąd” zadebiutuje już 22 września. Niestety nie mamy pojęcia, kiedy udostępnią go obecne na polskim rynku serwisy.



Dowiedzieliśmy się także, że do dotychczasowej obsady dołączyli Robert Joy („CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku") w roli Henry’ego, czyli „zrzędy, dla którego lata nie były łaskawe", oraz Samantha Brown („Y: Ostatni mężczyzna") jako Acosta, początkująca policjantka, która nie radzi sobie zbyt dobrze. Reszta ekipy to Elizabeth Saunders, Ricky He, David Alpay, Eion Bailey, Chloe Van Landschoot, Shaun Majumder, Harold Perrineau, Hannah Cheramy, Scott McCord, Pegah Ghafoori, Simon Webster, Corteon Moore, Catalina Sandino Moreno.