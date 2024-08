Ale mnie ten brutalny horror wessał. Netfliksie, nie ukrywaj więcej takich perełek

Choć nie do końca zgadza się to ze stanem faktycznym, kino i telewizja lubią wykorzystywać naturalne predyspozycje Henry'ego Rollinsa do ról brutali. Choć występował w takich filmach jak "Gorączka" czy "Bad Boys 2" najlepiej możecie go kojarzyć z 2. sezonu "Synów Anarchii", gdzie wcielał się w bezwzględnego neonazistę AJ Westona. Mimo to w "He Never Died" bez problemu potrafi zdobyć sympatię widzów, podnosząc tym samym jakość dostępnego na Netfliksie filmu. Ze swoją charyzmą w każdym ujęciu staje na wysokości zadania.