Na ten film MCU fani czekają od lat. Marvel w końcu nad nim pracuje

Dlaczego od 2019 roku? To wtedy Disney sfinalizował przejęcie 21st Century Fox. Stał się tym samym właścicielem praw do wielu, niedostępnych dotychczas dla niego superbohaterów. Wśród nich znalazła się "Fantastyczna Czwórka", której nowa wersja pojawi się na wielkich ekranach w lipcu tego roku. Tak, to już kolejny reboot przygód tytułowej grupy superbohaterów, ale pierwszy zrealizowany pod banerem MCU. Z tego właśnie powodu fani mają nadzieję, że tym razem dostaniemy dobry film.