Henry Cavill jako Wolverine w MCU i to przed „Secret Wars”? Komiksy mówią, że to ma sens

Wracając zaś do MCU, to jego twórcy zaczerpnęli wiele motywów, na czele z Nickiem Fury’ym wyglądającym jak Samuel L. Jackson, właśnie z uniwersum Ultimate, a brak X-Menów walczących ramię w ramię z Avengersami wynikał wyłącznie z faktu, iż prawa do nich miała wytwórnia Fox. A jako że Disney kupił najpierw Marvela, a potem Foksa, to formalnie już nic nie stoi na przeszkodzie, by na Ziemi-616 od Marvel Studios mutanci istnieli już od dekad.