Serialowi „X-Men ’97” towarzyszy wiele emocji - niestety, nie tylko tych pozytywnych, związanych z nieoczekiwanie wysoką jakością produkcji, która przypadła do gustu zdecydowanej większości widzów na całym świecie. Za kulisami tytułu doszło do starć, które mogły wpłynąć na opóźnienie daty premiery 2. sezonu. No właśnie - kiedy go zobaczymy?