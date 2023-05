Powód opóźnienia? Najpierw pojawiły się pogłoski, że problemem był napięty grafik i problemy z dostępnością Kevina Costnera. Później okazało się, że Sheridan nie napisał scenariuszy na czas - i to pomimo tego, że Costner dwa razy specjalnie naginał swój harmonogram pracy dla serialu. Tak czy owak, według większości źródeł zakulisowe problemy trwają już długo, a producenci i scenarzyści mają napięte harmonogramy i inne projekty, co spowodowało opóźnienia czy wręcz wstrzymanie prac.



Teraz mówi się, że żadne z utrudnień ma nie być winą Costnera, co nie zmienia faktu, że ten w końcu zaczął się wycofywać - kolejne problemy były dla niego frustrujące właśnie ze względu na ciągłą konieczność naginania planów rodzinnych i zawodowych pod "Yellowstone" (nadmiar pracy był zresztą jednym z powodów rozstania z żoną). Obecnie wciąż nie wiadomo, czy aktor pojawi się w finałowych epizodach - może mieć bowiem problem dotarciem na plan, a niektóre źródła wskazują, że najzwyczajniej w świecie nie ma już na to siły i ochoty. Obecnie Costner pracuje nad drugim filmem z serii "Horizon" (w sumie cztery w planach), o czym zresztą miał poinformować ekipę serialu z wyprzedzeniem. Teraz aktor rozpoczął promowanie swojego obrazu, co... nie przypadło do gustu fanom "Yellowstone".



