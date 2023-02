Mia Khalifa, gwiazda filmów dla dorosłych, zgasiła rapera Żabsona jak peta. Tak, dobrze czytacie

Być może bawi mnie to bardziej, niż powinno, ale nic na to nie poradzę - życie pisze najbardziej abstrakcyjne scenariusze. Wczoraj raper Żabson dodał na swój instagramowy profil (768 tys. obserwujących) zdjęcia z Mią Khalifą, czyli jedną z najpopularniejszych amerykańskich aktorek tzw. filmów dla dorosłych. Fotki podpisał słowami "Możesz być moją sidehoe", nawiązując do refrenu swojego najnowszego numeru, który nagrał wspólnie z Bedoesem. Kawałek to drugi singiel zapowiadający krążęk "Ostatni ziomal".



Skąd zatem to zdjęcie? Żabson spotkał Mię w Mediolanie, gdzie oboje wzięli udział w zorganizowanej przez Diesel i Durex imprezie, na której zaprezentowano nową kolekcję Glenna Martensa. Ogłoszono tam też pewien intrygujący projekt: w kwietniu 2023 roku marki rozdadzą w sklepach Diesla na całym świecie 300 tys. prezerwatyw w ramach specjalnej akcji promującej pozytywne nastawienie do seksu.