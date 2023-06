Dziewczyny chcą być DJ-kami. Czasy dominacji facetów w muzyce już się skończyły

Hip-hopowa scena do pewnego czasu była miejscem zarezerwowanym tylko dla mężczyzn. Począwszy od tych, których pseudonimy sygnowały najpopularniejsze albumy rapowe, przez hypemanów, czyli, osób zazwyczaj towarzyszących raperom podczas koncertu, aż po stojących za konsolą DJ-ów, czyli nieodłącznego elementu hip-hopowego koncertu. Jeśli chodzi o kobiety, czołowymi reprezentantkami rapowej sceny są obecnie Young Leosia, Dziarma i Bambi, a wśród kobiet stojących za DJ-ską konsolą wymienić można Zuzę OK, Bubblegun czy Naro. To w porównaniu do mężczyzn wciąż zatrważająca mniejszość, jednak i tak jest ich coraz więcej niż gdy swoją przygodę z DJ-ingiem zaczynała Ania Raś.