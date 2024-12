Ten film Apple'a był klapą w kinach. W streamingu pójdzie mu lepiej

Czemu "Zabierz mnie na Księżyc" porównałem do największego hitu zeszłego roku? Podobieństw do "Barbie" jest wiele. Oba filmy nie tylko weszły do kin latem, ale swoją siłę opierają na charyzmie głównych bohaterów i wcielających się w nich aktorów. Zamiast Margot Robbie i Ryana Goslinga mamy tu Scarlett Johansson i Chaning Tatuma. Ona wciela się w Kelly Jones - ekspertkę od marketingu. On gra Cole'a Jonesa - szefa odpowiedzialnego za wystrzelenie rakiety na Księżyc. Akcja toczy się przecież w malowniczych latach 60., a dokładnie w okresie misji Apollo 11.



Kelly Jones zostaje zatrudniona przez NASA, aby naprawić popsuty wizerunek agencji. Kiedy Biały Dom uznaje, że misja Apollo 11 jest zbyt ważna, aby ryzykować jej niepowodzenie, każe jej zorganizować fałszywe lądowanie na Księżycu w ramach wsparcia. Jej bezkompromisowe metody doprowadzają Cole'a Jonesa do szaleństwa. Aż iskry między nimi lecą.