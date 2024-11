Na początku roku pokazałem Apple'owi ostateczną wersję "Samotnych wilków" [...] Byli bardzo entuzjastycznie do filmu nastawieni i od razu powiedzieli, żebym zaczął pisać scenariusz do sequela. Ale w ostatniej chwili wycofali się z szerokiej kinowej dystrybucji i wypuścili produkcję do streamingu, co było totalnym zaskoczeniem, nie dostałem żadnego wyjaśnienia i nie miałem nic w tej sprawie do powiedzenia. Dowiedziałem się o tym tydzień przed resztą świata. Byłem w szoku i poprosiłem, żeby nie podawali informacji, że pracuję nad sequelem. Zignorowali to i ogłosili kontynuację w informacji prasowej. Po cichu zwróciłem pieniądze, jakie mi zapłacili za dwójkę. Nie chciałem o tym rozmawiać, bo byłem dumny z filmu i nie chciałem negatywnego PR-u przed premierą. Podobała mi się praca z Bradem i George'em (i Amy i Austinem i Poorną i Zlatko) i chętnie bym to powtórzył. Prawda jest jednak taka, że to nie Apple skasował sequel "Samotnych wilków". Ja to zrobiłem, bo im już nie ufam