Komedia romantyczna "Zabierz mnie na Księżyc" przeszła długą i wyboistą drogę, zanim w końcu trafiła na duże ekrany. Pierwsze doniesienia na temat produkcji pojawiły się już w marcu 2022 r., kiedy to Apple Studios ogłosiło, że nabyło prawa do filmu, którego akcja będzie osadzona na tle wyścigu kosmicznego. Początkowo projekt, który funkcjonował pod nazwą "Project Artemis", miał zostać wyreżyserowany przez Jasona Batemana, a jako główne gwiazdy ogłoszono Scarlett Johansson i Chrisa Evansa. Jednak już dwa miesiące później Bateman zrezygnował z prowadzenia projektu, co spowodowało zmiany w harmonogramie. W konsekwencji Evans zrezygnował z roli, a jego miejsce zajął Channing Tatum.



Co ciekawe, "Zabierz mnie na Księżyc" miał w ogóle nie pojawić się w kinach - według pierwotnego plau produkcja miała trafić prosto do serwisu Apple TV+. Dzięki pomyślnym pokazom testowym 12 lipca 2024 r. film w reżyserii Grega Berlantiego ostatecznie zadebiutował na dużych ekranach, a dziś można go już natomiast oglądać w streamingu w ramach wypożyczenia.