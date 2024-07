"Furiosa" wreszcie w VOD. Gdzie obejrzeć najnowszą odsłonę "Mad Maxa"?

Jak to tak? Wracamy do 45-dniowego okienka dystrybucyjnego? Faktycznie, "Furiosa: Saga Mad Max" w światowych kinach gości dopiero jakieś 1,5 miesiąca. W Polsce do dzisiaj (9 lipca) można ją jeszcze na wielkim ekranie oglądać. Tak szybka premiera filmu na platformach VOD nie powinna nas jednak dziwić. Produkcja okazała się bowiem jedną z wielu tegorocznych klap finansowych.



Wbrew powszechnej do niego miłości, "Mad Max: Na drodze gniewu" wcale wielkim hitem kinowym też nie był. Przy budżecie rzędu 150 mln dol. film zarobił na całym świecie jakieś 379 mln. Ledwo udało się więc przekroczyć granicę opłacalności. To jednak wystarczyło, aby wytwórnia zamówiła kolejną odsłonę franczyzy. Postawiono na spin-off/prequel poświęcony Furiosie, którą w młodszej niż poprzednio wersji gra Anya Taylor-Joy. Prócz niej na ekranie zobaczymy jeszcze cudownie przerysowanego Chrisa Hemswortha w roli Dementusa, herszta Hordy Bikerów.