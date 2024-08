"Obcy: Romulus": gdzie obejrzeć? Kiedy premiera filmu online?

"Obcy: Romulus" to siódma odsłona popularnej serii. Akcja tego interquela rozgrywa się między pierwszą ("8. pasażerem Nostromo") a drugą częścią ("Decydującym starciem"). Fabuła skupia się na mieszkańcach kolonii górniczej, którzy postanawiają ukraść tytułowy statek z opuszczonej stacji kosmicznej, aby uciec z dystopijnej planety. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem. Okazuje się, że w kabinach kriogenicznych nie ma wystarczająco paliwa na dziewięcioletnią podróż. Szukając go, bohaterowie trafiają na pozaziemskie, krwiożercze formy życia.



Choć "Obcy: Romulus" okazuje się "the best of" całej serii, ale jednocześnie pewnie stoi o własnych siłach. Podejście reżysera Fede Alvareza spodobało się tak krytykom (81 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), jak i widzom. Film w połowie sierpnia trafił na ekrany kin i po tygodniu wyświetlania zebrał w światowym box offisie ponad 118,5 mln dol. Całkiem przyzwoity wynik. Przy budżecie 80 mln niedługo osiągnie granicę opłacalności, która wynosi 160 mln.