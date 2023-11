Obsypany Oscarami reżyser zachwala nowy thriller Netfliksa. "Bystry, precyzyjny i zabawny"

Niedomówieniem byłoby powiedzieć, że Guillermo del Toro zna się na kinie. W końcu ma na swoim koncie sześć nominacji do Oscara, które Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zmieniła w aż trzy statuetki. Twórca "Kształtu wody" ciągle coś ogląda i lubi wyszukane przez siebie perełki polecać w mediach społecznościowych. Ostatnio do pary ze Stephenem Kingiem zachwycał się horrorem "Nie ocali cię nikt" od Hulu (u nas dostępny na Disney+).



Teraz obserwatorzy Guillermo del Toro mogli zapoznać się z jego opinią na temat "Zabójcy", który dla Netfliksa zrealizowała inna legenda kina. W swoim najnowszym filmie David Fincher opowiada nam historię tytułowego bohatera muszącego walczyć o własne życie. Po feralnym pudle zleceniodawcy chcą się go bowiem pozbyć, dlatego postanawia się z nimi rozprawić, zanim do tego dojdzie.



Więcej o "Zabójcy" poczytasz na Spider's Web: