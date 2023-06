Netflix szykuje serial z Davidem Fincherem? Reżyser miałby zrealizować nową wersję swojego kultowego filmu

David Fincher bardzo szybko wdarł się do czołówki światowych reżyserów. Najpierw zaserwował nam trzecią część "Obcego", a potem przyszedł czas na jeden z najlepszych thrillerów lat 90. W "Siedem" pokazał niepodrabialny autorski pazur, który później szlifował w kolejnych filmach. Wyrobił sobie w ten sposób mocną markę - zyskał uznanie tak widzów, jak i krytyków. Po niemal dwóch dekadach zabawy naszymi oczekiwaniami postanowił poeksperymentować z nową formą i stanął na czele serialowej rewolucji.



David Fincher wyprodukował i stanął za kamerą pierwszych odcinków "House of Cards". Tak zaczęła się jego lukratywna współpraca z platformą Netflix, która doprowadziła go do realizacji "Manka". Jeszcze do niedawno mogliśmy się łudzić, że uda mu się zrealizować dla serwisu kontynuację "Mindhuntera", ale niestety serial nie cieszył się taką popularnością, żeby usługa chciała zamówić trzeci sezon opowieści o agentach FBI ustalających profile seryjnych morderców. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo - jak się okazuje - reżyser ma teraz wrócić do jednego ze swoich najsłynniejszych filmów.



Czytaj także: