Zbigniew Preisner, polski kompozytor muzyki filmowej i teatralnej, znany m.in. ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim od jakiegoś czasu mieszka na Rodos. Wiadomo, że mieszkańcy greckiej wyspy toczą walkę z rozszalałymi pożarami. Ogień nie ominął również posesji artysty. Choć nie wdarł się do domu, nie oszczędził jego posesji. spłonęła wiata na samochód, część ogrodowych mebli oraz palma. To nic jak na taki ogień. To jakiś cud - pisał artysta w poście na Facebooku.