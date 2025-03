TVP pokaże dzisiaj film, po którym trudno jest zasnąć. To prawdziwa historia

"Żeby nie było śladów" było naszym kandydatem do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego w 2022 roku. Niestety, decyzją Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej polska produkcja nie trafiła do finałowego wyścigu o statuetkę. Czy można było wybrać lepszego reprezentanta? To akurat temat na inny tekst, ale warto zauważyć, że z rodzimej perspektywy był to na pewno mocny kandydat.



"Żeby nie było śladów" to oparta na reportażu Cezarego Łazarewicza opowieść o Grzegorzu Przemyku. A raczej o tym, co działo się po jego śmierci na skutek ciężkiego pobicia przez funkcjonariuszy milicji. Przyjaciel chłopaka walczy o sprawiedliwość, podczas gdy komunistyczny reżim próbuje za wszelką cenę uniknąć odpowiedzialności. Bohater musi więc zmierzyć się z całym opresyjnym aparatem PRL-u.