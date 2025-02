Reżyser Nosferatu przyznaje: "to polskie horrory były dla mnie inspiracją". O te filmy chodzi

Film Eggersa - nowa interpretacja klasycznego niemieckiego horroru - to prawdziwie zmysłowe kino grozy. W rolach głównych występują Bill Skarsgård jako hrabia Orlok, Lily-Rose Depp jako Ellen Hutter, Nicholas Hoult jako Thomas Hutter oraz Willem Dafoe jako profesor Albin Eberhart von Franz. W Polsce obraz zadebiutuje oficjalnie już 21 lutego 2025 roku.



Akcja produkcji skupia się na młodym mężczyźnie, Thomasie Hutterze, który zostaje wysłany przez swojego szefa do Transylwanii, by sprzedać nieruchomość tajemniczemu hrabiemu Orlokowi (w tej roli Bill Skarsgård). Wkrótce po dotarciu do zamku Orloka Hutter odkrywa, że nie ma do czynienia z zwykłym właścicielem ziemskim, ale z wampirem, który zamierza przybyć do miasta, by zasiać w nim chaos i śmierć.



Kluczowa dla tej historii jest Ellen, żony Huttera, która staje się centralną postacią w walce z nadchodzącym zagrożeniem. Orlok, pełen mrocznej pasji, ma bowiem na jej punkcie obsesję.