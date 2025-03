Ten polski film akcji pokonał Reachera. Krytycy go nienawidzą, użytkownicy Prime Video kochają

Nie nacieszył się "Reacher" pierwszym miejscem na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w Polsce. Hit platformy powrócił pod koniec lutego z wybuchowym 3. sezonem i z miejsca wdrapał się na szczyt zestawienia, gdzie, wnioskując po zainteresowaniu poprzednimi odsłonami produkcji, myśleliśmy, że zostanie na dłużej. A tu niespodzianka. Do serwisu nagle wleciał "Diabeł" i ten polski film akcji na licencji wykopał amerykański szlagier na drugą pozycję topki.



Dla użytkowników Prima Video polski film akcji to jackpot. W końcu od dawna rzucają się na każdą nowość platformy, która obiecuje porządną dawkę adrenaliny ("Reacher" hitem nie jest przecież bez powodu). Łapiąc oddech między jednym mordobiciem a drugim, lubią natomiast rozsmakowywać się w rodzimych produkcjach. Subskrybenci musieli więc do "Diabła" podchodzić z niezdrową wręcz fascynacją.