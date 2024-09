To, co z pewnością jest największą zaletą zestawu Bambi, to, górnolotnie rzecz ujmując, forma podania. Nie jest to skomponowany bez pomyślunku i rzucony na tacę produkt, który na pewno dobrze się sprzeda, bo kupią go młodzi fani raperki - do czarnego boxa sygnowany ksywką artystki są dodane również naklejki, co jest miłym akcentem i odbieram to jako uczciwość w kierunku gości McDonalda. Super, że pojawiły się nowości w postaci cheddarowych gwiazdek i lodów ze Skittlesami, które nie są połączeniem istniejących już produktów w ofercie Maka, a czymś zupełnie świeżym i interesującym. Cena również jest zaskakująco niska (jak na te czasy rzecz jasna) - 19,90 zł za zestaw bez napoju, którym można zaspokoić pierwszy głód, to uczciwa kwota. Moja ocena to 7/10.