Kto pracował w gastro i obsługiwał influencera, ten się w cyrku nie śmieje

Zawody, w których jednym z głównym elementów jest kontakt z klientem, a prościej mówiąc - użeranie się z nieprzyjemnymi ludźmi, są w Polsce ogromnie niedoceniane. Brak szacunku do pracy kelnerów czy sprzedawców wynika z dwóch rzeczy: albo komuś, kto stał w kolejce po empatię, zamknięto drzwi przed nosem, albo ten ktoś nawet nie liznął wakacyjnej pracy w gastronomii lub handlu, gdzie od rana do nocy musiałby odpowiadać na, powiedzmy sobie szczerze, nieprzemyślane pytania od klientów czy zagryzać zęby, kiedy gość wchodzi do restauracji na kwadrans przed jej zamknięciem. Kto pracował w gastro, ten wie, jak ludzie potrafią być do bólu upierdliwi, robiąc aferki o zbyt długi czas oczekiwania, kiedy na kuchni nie wiadomo, w co ręce włożyć, bo weekendowe dni wcale nie oszczędzają. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju sklepów, kiedy ktoś na kilka minut przed zamknięciem biega między wieszakami, bo koniecznie musi przymierzyć spodnie, które przy okazji zostawi w przymierzalni razem z kilkoma innymi rzeczami, bo przecież po to ludzie pracują w sieciówce, żeby to posprzątać.