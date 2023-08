McDonald's grilluje "królową życia". To samo chce zrobić ze wszystkimi palaczami

Kilka dni temu sieć obiegło nagranie, na którym Julia von Stein, znana z programu "Królowe życia", wyzywa i obraża pracownika McDonalda, gdy ten poprosił ją, by zgasiła papierosa. Celebrytka, podnosząc głos na chłopaka, ostro pytała, jakie prawo zabrania jej palenia we własnym samochodzie, nazywając go "kmiotem". Wtedy pracownik nie mógł pokazać jej tabliczki na linii McDrive z przekreślonym papierosem, natomiast teraz w końcu może się to zmienić. McDonald's poinformował bowiem, że planuje podjąć odpowiednie kroki ku temu, by wprowadzić nową zasadę, która dotyczyć będzie wszystkich kierowców, korzystających z okienka McDrive.