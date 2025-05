Bohaterami "100 dni do matury" są Kapsel (Bartosz "Świeży" Laskowski) i jego paczka znajomych (Hanna "Hi Hania" Puchalska, Julita Różalska, Alan "Posti" Kowalczewski, Dominik "Kwolczi" Kwolczak), którzy przygotowują się do egzaminu dojrzałości. Kapsel wcale nie był przerażony wizją matury, aż do momentu, kiedy dotarło do niego, że po skończeniu szkoły wszyscy jego przyjaciele rozjadą się w różne strony. Chcąc jak najdłużej utrzymać swoją ekipę w całości, obmyśla plan na to, w jaki sposób podarować sobie i znajomym jeszcze jeden rok beztroskiego życia licealistów. Postanawia włamać się do Ministerstwa Edukacji, odnaleźć innowacyjny system i zmienić wyniki matur.