Przy tym filmie nawet wy złapiecie zadyszkę. Obejrzycie go w ten weekend

"Mad Max: Na drodze gniewu" to rzeczywiście coś. 70-letni George Miller dowalił do pieca, rezygnując z wszelkich środków bezpieczeństwa. Wyszło bezpretensjonalne, acz wcale nie puste, kino akcji, od którego można zadyszki dostać. Niby bohaterowie tylko jadą w jedną stronę, żeby potem zawrócić, ale ile się dzieje po drodze... I ten typ z płonącą gitarą. Ten film to prawdziwa poezja rozpierduchy. Nawet jeśli znacie go już na pamięć, zawsze warto usiąść do niego jeszcze raz. W tę niedzielę trafia się idealna ku temu okazja, bo o 22:25 produkcję wyemituje TV Puls.



W ramach rozgrzewki dzień wcześniej warto natomiast obejrzeć "Adrenalinę" na AMC. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników kina akcji. Jak mówił Alfred Hitchcock, film powinien rozpoczynać się od trzęsienia ziemi, a potem musi być już tylko szybciej. Ta produkcja rozpoczyna się od informacji, że główny bohater został otruty. Następnie... zapnijcie pasy, bo twórcy dociskają pedał gazu. Nie do dechy. Mark Neveldine i Brian Taylor dechę przebijają.



Więcej o tym, co obejrzeć, poczytasz na Spider's Web: