Filmowa historia marki Nike dzisiaj w Polsacie. Wspaniały film o butach

Nie trzeba już szukać zajęcia na dzisiejszy, wtorkowy wieczór. Polsat ma dla telewidzów prawdziwą petardę - dość świeży film z Mattem Damonem i Benem Affleckiem, który okazał się lepszy, niż przypuszczano.

Adam Kudyba
Duet Damon&Affleck to chyba jeden z najsłynniejszych i najbardziej długoletnich hollywoodzkich bromance'ów. Panowie w niejednym projekcie brali udział (ostatni, "Łup", można oglądać na Netfliksie), są doświadczonymi aktorami i twórcami. W 2023 roku na ekrany kin wszedł "Air" - film opowiadający historię buta, który zmienił świat. A raczej ludzi, którzy za nim stali. Opis nie brzmi jak coś, co miałoby ogrom potencjału: czy można powiedzieć coś ciekawego w kinie o tworzeniu buta? Ben Affleck, reżyserujący tę produkcję, udowodnił, że tak.

Centralną postacią filmu jest Sonny Vaccaro (Matt Damon), łowca koszykarskich talentów Nike. Firma nie radzi sobie zbyt dobrze, jeśli chodzi o sprzedaż butów do koszykówki i stoi na skraju upadku. W związku z tym Vaccaro zostaje wysłany przez władze, by znaleźć nowe nazwisko, które będzie chciało grać w butach Nike, a tym samym podnieść wyniki firmy. Sonny zawiesza swoje oko na Michaelu Jordanie - niezwykle utalentowanym koszykarzu, który zdaniem Nike'a jest nieosiągalny. Mężczyzna wykorzystuje swoje zdolności perswazyjne, by przekonać Jordana i jego matkę, Deloris (Viola Davis) do nawiązania współpracy.

Doskonale pamiętam, że na salę kinową wchodziłem zaciekawiony - z jednej strony obsada filmu była wręcz kosmiczna (oprócz Damona - sam Affleck, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker, Viola Davis), z drugiej strony czułem, że sam pomysł nie jest dla mnie aż tak atrakcyjny. Na szczęście seans zweryfikował i pokazał, że moje uprzedzenia były bezpodstawne. Już dziś widzowie sami będą mogli ocenić własne teorie na temat tego filmu - będzie on dostępny do obejrzenia na Polsacie dzisiaj (tj. 5 maja) o godzinie 21:35.

Affleck jako reżyser świetnie wprowadził widza w rzeczywistość, w której branżą rządzą korporacje wyznaczające trendy i to od ich siły zależy najwięcej. Nie uprawiał nararcji w stylu "podążaj za tym, o czym marzysz, bez względu na wszystko" - zauważył, że oprócz czystej wyobraźni ważny jest realizm, bycie blisko ziemi. Jednocześnie świetnie uchwycił tę cienką granicę, na której balansował Sonny: po jednej stronie jest ryzyko upadku, zwolnienia i załamania kariery, po drugiej - szansa na złoty strzał, który wszystkim zapewni nieśmiertelność.

Doskonale poprowadzono też aktorów - Damon zanotował jedną z fajniejszych ról jako facet, który wciąż bazuje na tym ze kiedyś miał nosa, a z Jordanem wiąże się także jego przyszłość, w związku z czym chce wykorzystać wszystko, co potrafi, by dopiąć dealu. Affleck w roli Phila Knighta porusza się za to po obszarach świadomej i zabawnej karykatury. Co ciekawe, nie pokazano w filmie twarzy Michaela Jordana - ten dość ryzykowny zabieg również okazał się strzałem w dziesiątkę, który nie odciąga uwagi widza od głównych bohaterów.

"Air" to perfekcyjna propozycja na wieczorny seans w środku tygodnia. Z jednej strony mamy do czynienia z kinem sprawnym, lekkim i zabawnym. Z drugiej zaś, z inspirującą historią, która nie idzie na łatwiznę i udaje jej się uchwycić złożoność sytuacji, w której znajdują się bohaterowie. Mam czyste sumienie, polecając ten film.

05.05.2026 15:19
