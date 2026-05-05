Kevin Costner chciał mieć swoje Yellowstone. Nie wyszło

To był 2024 rok, kiedy potwierdzono, że Kevin Costner nie pojawi się w 2. części 5. i zarazem finałowego sezonu "Yellowstone". Aktor postanowił bowiem podążać za marzeniami i zrealizować projekt, który chodził za nim już od dekad. To rozpisana na cztery części epicka westernowa saga o osadnikach przemierzających bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych. Gwiazdor serialu Taylora Sheridana mocno w nią wierzył.



Gdy jednak pierwsza część "Horyzontu" trafiła na ekrany kin, okazało się, że historia powstania filmu jest znacznie ciekawsza od samej produkcji. Kevin Costner postanowił bowiem uniezależnić się od studia, znalazł prywatnych inwestorów i część wynosząceo 100 mln dol. budżetu dołożył z własnej kieszeni. Żeby dwie odsłony westernowej sagi zrealizować zastawił swoją nieruchomość. Niestety, po premierze "Rozdział 1" spotkał się z negatywnym odbiorem krytyków, a widzowie go olali.

Horyzont - co z 2. częścią westernu Kevina Costnera?

"Horyzont. Rozdział 1" trafił na ekrany kin jeszcze w czerwcu 2024 roku. Na całym świecie zarobił niecałe 39 mln. Dystrybutor zrezygnował więc z pierwotnych planów, aby 2. część wypuścić na ekrany kin zaledwie dwa miesiące po poprzedniej. Przyśpieszył premierę jedynki na VOD, żeby dotrzeć do większej publiczności, która potencjalnie mogłaby się wybrać na dwójkę. Chyba nie poszło jak powinno, bo do teraz kontynuacji nie mieliśmy okazji zobaczyć.

Dwójka oczywiście jest gotowa i tylko czeka na dystrybucję. Do tej pory krążyła po festiwalach, gdzie podobnie jak "Rozdział 1" nie cieszyła się uznaniem (50 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes). Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy wreszcie trafi do kin. Sprawa coraz bardziej się komplikuje.

Według najnowszych doniesień WorldOfReel, odpowiedzialne za dystrybucję w Stanach Zjednoczonych Warner Bros. nie ma w planach wypuszczania "Horyzontu. Rozdziału 2". Projekt został "zamrożony" w dużej mierze przez problemy prawne reżysera i wcielającego się w główną rolę Kevina Costnera. Został pozwany za to, że rzekomo nie uregulował rachunku na ponad 350 tys. dol. za wynajem kostiumów do drugiej część. W odrębnej sprawie kaskaderka oskarża twórców filmu o molestowanie seksualne w scenie napaści, która według niej nie była przewidziana w scenariuszu.

Obie sprawy pozostają nieroztrzygnięte. Dopóki nie zostaną rozwiązane, nie powinniśmy się spodziewać, że poznamy datę premiery "Horyzontu. Rozdziału 2".

Rafał Christ 05.05.2026 10:01

