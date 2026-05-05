Nie ma na świecie lepszego fantasy. Fani oglądają je po 10 razy

O tym fantasy za dużo się nie mówi. Czas to zmienić. W mediach społecznościowych nie brakuje opinii, że to najlepszy serial na świecie. Są fani, którzy oglądają dostępnych na SkyShowtime "Magików" po 10 razy. Tak im się podoba.

Rafał Christ
"Magicy" to histoia utalentowanego młodzieńca Quentina Coldwatera, który zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Tam szkoli swoje umiejętności, żeby stać się obrońcą ludzkości. Zagraża nam bowiem świat powszechnie uważany za wytwór fantazji. Głównego bohatera czeka więc ciężka walka o naszą przyszłość. Czy jej podoła? Widzowie przekonują się o tym na przestrzeni 5. sezonów.

"Magicy" skończyli się już parę ładnych lat temu. Ostatni odcinek został wyemitowany jeszcze w 2020 roku. A jednak fani wciąż o nim nie zapomnieli. Są wręcz zdziwieni, że tak mało się o nim mówi. Według nich nie ma przecież lepszego fantasy. Może i nie zobaczymy w nim smoków, a postacie nie plątają się w politycznych intrygach niczym w "Grze o tron", ale przykuć do ekranu potrafi jak żaden inny serial.

Magicy - opinie o serialu fantasy

Tak, serial. Bo zgodnie z wpisami w mediach społecznościowych "Magicy" nie są tylko najlepszym serialem fantasy na świecie. Oni są po prostu najlepszym serialem. W każdej kategorii, w każdym gatunku. Zmiatają po prostu całą konkurencję. Dlatego właśnie widzowie chwalą się, że oglądają je po 10 razy.

Mój kuzyn powiedział mi właśnie, że ogląda najlepszy serial wszech czasów ("Magicy") i wydaje mi się, że do dzisiaj żaden serial nie może z nim konkurować na poziomie ikoniczności to dosłownie NAJLEPSZY SERIAL NA ŚWIECIE... więc tak, będę musiała obejrzeć go ponownie

"Magicy" to absolutny top

Właśnie skończyłem oglądać "Magików" po raz 10 i tak bardzo kocham ten serial

- czytamy na X (dawny Twitter).

Bindżowanie "Magików" na pewno zajmuje sporo czasu. Każdy z 5 sezonów liczy sobie przecież po 13 odcinków. A jednak fanom nie szkoda czasu na powtórki i nakłaniają innych, żeby też produkcję obejrzeli. Musi więc mieć w sobie coś magicznego. Możecie to sprawdzić na SkyShowtime, gdzie znajdziecie wszystkie epizody.

Rafał Christ
05.05.2026 12:12
