Nie ma na świecie lepszego fantasy. Fani oglądają je po 10 razy

"Magicy" to histoia utalentowanego młodzieńca Quentina Coldwatera, który zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Tam szkoli swoje umiejętności, żeby stać się obrońcą ludzkości. Zagraża nam bowiem świat powszechnie uważany za wytwór fantazji. Głównego bohatera czeka więc ciężka walka o naszą przyszłość. Czy jej podoła? Widzowie przekonują się o tym na przestrzeni 5. sezonów.



"Magicy" skończyli się już parę ładnych lat temu. Ostatni odcinek został wyemitowany jeszcze w 2020 roku. A jednak fani wciąż o nim nie zapomnieli. Są wręcz zdziwieni, że tak mało się o nim mówi. Według nich nie ma przecież lepszego fantasy. Może i nie zobaczymy w nim smoków, a postacie nie plątają się w politycznych intrygach niczym w "Grze o tron", ale przykuć do ekranu potrafi jak żaden inny serial.

Magicy - opinie o serialu fantasy

Tak, serial. Bo zgodnie z wpisami w mediach społecznościowych "Magicy" nie są tylko najlepszym serialem fantasy na świecie. Oni są po prostu najlepszym serialem. W każdej kategorii, w każdym gatunku. Zmiatają po prostu całą konkurencję. Dlatego właśnie widzowie chwalą się, że oglądają je po 10 razy.

Mój kuzyn powiedział mi właśnie, że ogląda najlepszy serial wszech czasów ("Magicy") i wydaje mi się, że do dzisiaj żaden serial nie może z nim konkurować na poziomie ikoniczności to dosłownie NAJLEPSZY SERIAL NA ŚWIECIE... więc tak, będę musiała obejrzeć go ponownie



"Magicy" to absolutny top



Właśnie skończyłem oglądać "Magików" po raz 10 i tak bardzo kocham ten serial - czytamy na X (dawny Twitter).

Bindżowanie "Magików" na pewno zajmuje sporo czasu. Każdy z 5 sezonów liczy sobie przecież po 13 odcinków. A jednak fanom nie szkoda czasu na powtórki i nakłaniają innych, żeby też produkcję obejrzeli. Musi więc mieć w sobie coś magicznego. Możecie to sprawdzić na SkyShowtime, gdzie znajdziecie wszystkie epizody.

Rafał Christ 05.05.2026 12:12

