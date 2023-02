Jak oglądać TVP VOD bez reklam?

W przeciwieństwie do poprzedniej wersji serwisu, aktualnie w TVP VOD nie można oglądać linearnych kanałów telewizyjnych. Taką możliwość daje teraz aplikacja TVP GO, która jest dostępna tylko dla odbiorców naziemnych z funkcją HbbTV i mających telewizory podłączone do internetu. Aplikacja dostępna jest też na smartfonach i tabletach. Nadawca publiczny zapewnia, że niebawem w TVP VOD pojawią się linearne kanały wraz z tygodniowym catch up TV, czyli możliwością cofania kanałów do tygodnia.