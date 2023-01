Czemu życie jest nowelą? Sprawdzamy, jak powstawały kultowe czołówki polskich seriali

W latach 80. gdy powstawał serial "Siedem życzeń" scenarzysta serialu Maciej Zembaty (podkładający też głos kotu Rademensowi, który wypowiada słynne słowa hator, hator, hator!) zaproponował gwieździe lat 80. - Wandzie Kwietniewskiej współpracę. Zembaty, który był też muzykiem i występował w latach 80. z artystą Johnem Porterem, zwrócił się do Kwietniewskiej, aby ta z zespołem Wanda i Banda wykonała piosenki napisane przez niego, do powstającego właśnie serialu młodzieżowego "Siedem życzeń". Kwietniewska zgodziła się i zaproponowała, by jej grupa zaaranżowała też piosenki . Choć Porter, który stworzył muzykę do "Siedem życzeń", początkowo nie był przekonany do tego pomysłu, po przesłuchaniu propozycji Bandy i Wandy był pod ogromnym wrażeniem. Warto dodać, że Kwietniewska nie tylko zaaranżowała piosenki do serialu, ale również pojawiła się w dwóch odcinkach produkcji. W jednym z nich instrumenty zespołu znikają sprzed oczu muzyków i pojawiają się w domu głównego bohatera - Darka, który wręcz o nich marzy.