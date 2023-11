Czyżby young adultowe dystopie wracały do łask? Po sukcesie "Igrzysk śmierci" Hollywood już się nimi zachłysnęło, ale szybko odesłało je w niebyt. Ostatnio postanowiło do nich wrócić. Dwa lata temu dostaliśmy już "Ruchomy chaos", a teraz mamy okazję ponownie odwiedzić Panem, gdzie podziały klasowe są większe niż w polskich liceach. Ludzie w Dystryktach klepią biedę i nie mają co do garnka włożyć, podczas gdy mieszkańcy Kapitolu opływają w luksusach i spoglądają na nich z góry. Wśród tej arystokracji jest dobrze nam znany Coriolanus Snow - przyszły prezydent, który będzie rządził twardą ręką. Ale spokojnie, nie mamy tu do czynienia z filmem z serii "ciężkie życie pięknych i bogatych".



Podczas zakończonej już wojny ród Snowów stracił swoją potęgę. Coriolanus co prawda twierdzi, że na śniadanie jada ogromne steki, których połowę musi wyrzucać, ale w rzeczywistości resztki jedzenia z lodówki zostawia dla babci. Wraz z kuzynką Tigris ledwo wiążą koniec z końcem, ale chłopak robi dobrą minę do złej gry. W ekskluzywnej szkole jest prymusem i ma szansę zdobyć nagrodę, mogącą odmienić jego los. Tylko akurat od tego roku nie będzie ona przyznawana. Teraz uczniowie muszą na nią zapracować, mentorując trybutom z dystryktów podczas Głodowych Igrzysk.



