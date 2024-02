Piekielnie dobry serial dla dorosłych od Amazona. Musicalowa wersja „Monster High” na sterydach

Animacja Amazona ma coś w sobie. Jednym przypadnie to do gustu, a inni odwrócą się do produkcji placami. Ciężko dokładnie określić, co jest tym „czymś”. Może to kwestia długiego czasu oczekiwania na premierę, może musicalowa forma dla wielu jest nie do przyjęcia. Jedno jest pewne – „Hazbin Hotel” można kochać albo nienawidzić. Pomiędzy nie ma nawet milimetra miejsca. Serial broni się pod względem wizualnym. Kreska jest ostra i idealnie odzwierciedla klimat produkcji. Wyraźna, jaskrawa kolorystyka podkreśla piekielny klimat, który pomimo poruszania ciężkich emocjonalnie tematów, potrafi być zaskakująco przyjemny i mało przytłaczający.



Trzeba przyznać, że „Hazbin Hotel” rozkręca się powoli, dopiero przy 3. lub 4. odcinku wzrasta przekonanie o tym, że był to dobry serialowy wybór do obejrzenia. Jeżeli ktoś zdecydował się dać mu szansę wcześniej, nie będzie zawiedziony. „Hazbin Hotel” ma dobrze poprowadzoną fabułę, humor na szczęście nie przekracza granicy potencjalnego zażenowania, co często zdarza się w przypadku innych produkcji tego gatunku. Musicalowe wstawki dobrze równoważą powagę poruszanych tematów. Z pewnością nie są stosowane jako „zapychacz” wtedy, gdy bohaterowie nie mają już nic ciekawego do przekazania. Jest to tytuł, który ma potencjał na wspaniały 2. sezon. Może być on odpowiedzią na wszystkie zarzuty względem pierwszej odsłony. W tym przypadku więcej będzie znaczyło lepiej, a przynajmniej na to się zapowiada.