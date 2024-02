Na Amazona wjechał film familijny dla dorosłych. Tak, dobrze czytacie

Inspiracją do powstania tego filmu była Futbolowa Liga Młodych, którą Snoop Doogg założył w 2005 r., aby dzieciaki, bez względu na rasę, religię i pochodzenie, nauczyli się kanonu wartości poprzez sport i pracę zespołową. "The UnderDoggs" mogłoby więc być udramatyzowaną wersją serialu dokumentalnego Netfliksa na ten temat "Trener Snoop". Raper potrzebowałby jednak takiego projektu, jak kolejnej płyty reggae w swoim dorobku. Dlatego scenarzyści Isaac Schamis i Danny Segal w głębokim poważaniu mają tu prawdziwą historię. Stawiają na czysty eskapizm, serwując nam komedię familijną z kategorią wiekową "R".



"R-ka" na pewno nie pochodzi w tym wypadku od rewolucji. To po prostu ubarwiona wulgaryzmami sztampa do niedzielnego kotlet. Gdyby obedrzeć ją ze wszystkich przekleństw, dostalibyśmy kolejną opowieść o byłej gwieździe sportu, niechętnie podejmującej się trenowania podrzędnej drużyny młodzików. Snoop Dogg wciela się tu w Jaycena "Two-J's" Jenningsa, który na samym początku informuje nas, że Ameryka kocha co prawda underdogów, ale jeszcze bardziej kocha urodzonych zwycięzców, takich jak on. Poprawka: Ameryka kocha patrzeć, jak takie dupki przebijają się swoim łbem przez dno, aby przepracować swoje problemy. I to właśnie dzieje się z głównym bohaterem.



Więcej o nowościach Amazon Prime Video poczytasz na Spider's Web: