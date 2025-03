Użytkownicy Prime Video nie tracą czasu na słabe polskie filmy. Wracają do prawdziwej rozpierduchy

Użytkownicy zazwyczaj rzucają się na rodzime tytuły, które pojawiają się na Prime Video. Nieważne, czy są to produkcje oryginalne, czy na licencji. Lubują się też w kinie akcji (nie bez powodu "Reacher" jest jednym z największych hitów wszech czasów serwisu). Nietrudno więc zrozumieć, dlaczego "Diabeł", polski film sensacyjny, cieszył się sporą popularnością. Nawet jeśli tylko przez chwilę.



Bo to jest tak: pojawia się jakaś nowość, która wydaje się interesująca, więc zaraz ją odpalamy. Produkcja zdobywa wtedy popularność, ale jak jej jakość okazuje się niska, to użytkownicy zaraz się od niej odwracają. A sądząc po recenzjach "Diabła", wcale on do najlepszych tytułów nie należy. Jeszcze po jego kinowej premierze krytycy narzekali, że fabuła, choć sztampowa, to chaotyczna, w scenach akcji nic nie widać, a w ogóle to nie ma napięcia. Wydaje się, jakby subskrybenci Prime Video szybko doszli do podobnych wniosków.