Prime Video chował przed nami skarb. Pokochałam ten intrygujący thriller od pierwszego odcinka

Becky nie jest co prawda tak charyzmatyczna jak Anna Delvey z "Kim jest Anna?" czy Belle Gibson z "Octu jabłkowego", ale w tym serialu nie o charyzmę chodzi - najbardziej intrygujące i wciągające jest to, jak daleko posunie się Becky w kreowaniu swojej tożsamości. Bohaterka zostaje wrzucona w z pozoru błahe, choć generujące mnóstwo napięcia sytuacje - czy ktoś odkryje, że na jej karcie znajduje się inne nazwisko? Czy pewna osoba nie zdradzi jej prawdziwej tożsamości? Tego rodzaju wydarzenia sprawiają, że przed ekranem siedzi się jak na szpilkach i zastanawia się, czy tym razem Becky wpadnie, czy uda jej się w ostatniej chwili wybrnąć z sytuacji na krawędzi.



Bohaterka "Chloe", w którą wcieliła się genialna Erin Doherty (serio, aktorka jest w tym serialu nawet lepsza niż w "The Crown"), jest o tyle intrygująca, że mimo wszystko chce się jej kibicować. Jeśli oglądaliście wspomniane wcześniej seriale "Kim jest Anna?" czy "Ocet jabłkowy", to ich poczynania Anny i Belle mogły się spotkać raczej z niechęcią widzów. Becky, choć nie zawsze postępuje właściwie, po prostu chce się współczuć i trzymać kciuki za pomyślny przebieg jej prywatnego śledztwa.



Serial "Chloe" zadebiutował w serwisie Prime Video w 2022 r. i podejrzewam, że niektórym widzom mógł umknąć w nawale nowszych produkcji. Czasem jednak warto zrobić w tył zwrot i pogrzebać nieco w bibliotece platformy, bo można znaleźć w nim ukryte perełki. "Chloe" z pewnością jest jedną z nich - to wciągający i trzymający w napięciu thriller ze świetnie zbudowaną główną bohaterką, który zaspokoi wasze pragnienia na dobrą produkcję na weekend.