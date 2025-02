Amazon Prime Video obiecał mi film, a to maszynka do robienia pieniędzy. Cringe to mało powiedziane

Jeśli tytuł "Moja wina: Londyn" brzmi wam znajomo, to nie bez powodu. Amazon Prime Video zaserwował widzom brytyjski remake hiszpańskiego gniota "Culpa mía" ("Moja wina"), który to doczekał się z kolei sequela pod tytułem "Culpa Tuya" ("Twoja wina"). Fabuła "Mojej winy: Londyn" od oryginału różni się zasadniczo tylko miejscem akcji - tym razem z Hiszpanii przenosimy się do Wielkiej Brytanii, a konkretnie do Londynu. To właśnie tam niechętnie ze Stanów Zjednoczonych zmierza osiemnastoletnia Noah (Asha Banks) - w związku z tym, że partnerem jej matki jest zamożny brytyjski biznesmen, Amerykanka musiała opuścić swoich przyjaciół oraz chłopaka i przeprowadzić się do luksusowej willi, która od teraz jest jej nowym domem.