Ten film jest tak wymagający, że ominął polskie kina i trafił od razu do streamingu. Nie przegapcie go

Nikogo nie powinno dziwić, że Amazon zdecydował się wprowadzić "Miedziaki" do kin tylko w skromnej liczbie rynków. W pozostałych państwach, w tym również w Polsce, adaptacja głośnej powieści Colsona Whiteheada trafiła od razu na Prime Video, rzucając wyzwanie użytkownikom platformy. Nie jest to bowiem film łatwy - lubi widzów prowokować, pławiąc się w kolejnych metaforach. Właśnie z tego względu jego seans staje się intensywnym doświadczeniem. Może nawet zbyt intensywnym jak na standardy masowej publiczności.



"Miedziaki" opowiadają historię dwójki afroamerykańskich wychowanków zakładu poprawczego na Florydzie. Biorąc pod uwagę, że to adaptacja powieści autora "Kolei podziemnej", reżyser RaMell Ross podejmuje przede wszystkim temat. Akcja przenosi nas do lat 60., kiedy to USA szykuje się do podboju kosmosu - już nawet robi zdjęcia kraterom na Księżycu - ale o byciu człowiekiem ciągle decyduje kolor skóry.