Brutalny serial wleciał na Prime Video. Opowieść prosto z Biblii jak Gra o tron

Pierwsze zagraniczne opinie na temat "House of David" są... raczej mieszane. Niektórzy zauważają, że mimo prób humanizacji postaci biblijnych i uatrakcyjnienia oprawy, serial nie zdołał stworzyć angażujących postaci, pozostając zbyt poważnym i momentami wręcz nudnym. Bohaterowie są nijacy, a ich poczynania zaprezentowano w sposób, który nie wywołuje emocji. Krytycy porównują go do "The Chosen", który z powodzeniem ożywił postacie biblijne, podczas gdy "House of David" nie nawiązuje takiej samej więzi z widzami. Chwali się za to oprawę: nawet jeśli ktoś nie jest religijny, powinien być w stanie docenić ten serial jako wysokobudżetową produkcję realizowaną w plenerach Morza Śródziemnego (głównie w Grecji), z licznymi statystami i klasyczną campbellowską narracją bohatera. Co ciekawe, rozgrywki między postaciami porównuje się do "Gry o tron", choć, rzecz jasna, nie w tak absorbującym wydaniu. Całość prezentuje się bardzo dobrze, choć wizualne atrakcje nie niwelują dziwnego wrażenia bylejakości. Problemem są też efekty specjalne: te prezentują się wyjątkowo tandetnie.



Serial umacnia pozycję Amazona jako największego rozrywkowego centrum z treściami o tematyce judeochrześcijańskiej - strategia ta wydaje się naturalnym przedłużeniem podejścia Prime Video do produkcji o konserwatywnym wydźwięku, takich jak choćby "Jack Ryan". Nauki wielowiekowej tradycji religijnej są oczywiście apolityczne, ale Amazon ewidentnie próbuje dotrzeć do widowni pomijanej przez liberalny, kosmopolityczny Hollywood. Szkoda, że nie przykłada się do tego trochę bardziej.



