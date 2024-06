Słyszycie ten huk? To poziom adrenaliny użytkowników Amazona przebija się przez sufit

4. sezon "The Boys" przekroczył już swój półmetek. Do finału coraz bliżej i akcja cały czas się zagęszcza. Choć zaczynało się spokojniej niż w poprzednich odsłonach (szczególnie 3.), twórcy zdążyli nie tyle wrotki odpiąć, co je zmasakrować. Podkręcili przemoc i porwali widzów swoimi wykręconymi pomysłami. To jest prawdziwy hit. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Amazon podał przecież, że w ciągu czterech dni od premiery oglądalność serialu względem 3. sezonu znacząco wzrosła.



4. sezon "The Boys" już od swojej premiery nie schodzi z pierwszego miejsca listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na Amazon Prime Video. W najbliższym czasie (na pewno do finału) się to raczej nie zmieni. Ale przecież użytkownicy platformy nie samą superbohaterszczyzną żyją. Serial wyrzuca im poziom adrenaliny w kosmos, więc szukają innych produkcji, które dostarczą im podobnych emocji. A przecież w ofercie platformy takich nie brakuje.